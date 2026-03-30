Botrány a fővárosban: egyhangú döntéssel kirúgnák Mártha Imrét – ez áll a döntés mögött

„11 igen, egyhangú, minden fővárosi frakció támogatta ma: Mártha Imrének mennie kell, a 420 millió forint prémium, a szabálytalan jutalom és a belső ellenőrök kirúgása után!” – írta Vitézy Dávid kedden a Facebook-oldalán.

Mártha Imre távozását minden frakció támogatja / Fotó: Kállai Márton

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője közölte: „Karácsonynak lépnie kell”.

Vitézy számolt be arról, hogy több mint 400 millió forintnyi prémium- és jutalomkifizetés történt a Budapesti Közműveknél (BKM). A politikus szerint a kifizetések nemcsak erkölcsileg aggályosak, hanem a közgyűlés által elfogadott szabályzattal is ellentétesek lehetnek.

Azt is közölte, hogy a

megszerzett dokumentumok alapján a fővárosi cég vezetői – köztük a vezérigazgató-helyettesek – összesen mintegy 420 millió forintot kaptak prémium, célprémium és jutalom formájában.

Hozzátette: mindez úgy történt, hogy a hatályos javadalmazási szabályzat elvileg nem is tenné lehetővé ilyen kifizetések odaítélését.

A politikus kiemelte: a vezetők már eleve jelentős, fejenként havi több mint hárommillió forintos fizetésben részesülnek, ehhez képest további tízmilliós nagyságrendű juttatásokhoz jutottak. Vitézy szerint különösen visszás, hogy mindez egy olyan időszakban történt, amikor a főváros folyamatosan pénzhiányra hivatkozik.

Karácsony Gergely korábban kijelentette, hogy a vezetők javadalmazásának egy része teljesítményhez kötött, így a kitűzött célok teljesítése esetén a prémium kifizetése jogszerűen jár.

A főpolgármester hangsúlyozta: döntését nemcsak jogi, hanem szakmai szempontok is indokolták. A fővárosi közszolgáltató cégek vezetői és dolgozói szerinte jelentős erőfeszítésekkel biztosították a közlekedés, a hulladékszállítás és a távhőellátás folyamatos működését a nehéz pénzügyi környezet ellenére.

Kiemelte azt is, hogy a fővárosi cégvezetők bérezése elmarad az állami vállalatok vezetőinek jövedelmétől. Példaként említette, hogy a MÁV vezérigazgatója prémiumokkal együtt jóval többet keres, mint a BKK vezetője.

Karácsony Gergely szerint a prémiumok visszatartása „álszent képmutatás” lenne, különösen annak fényében, hogy a főváros a szakszervezetekkel kötött megállapodások alapján a dolgozók számára infláció feletti béremelést biztosít. Úgy fogalmazott: a cégvezetők munkáját a budapestiek nevében is elismerés illeti.