Döntöttek Rákosrendezőről: így épül át Budapest egyik legnagyobb területe – elképesztő számok jöttek ki

„Mi az a két nagy válsága, amivel Budapest ugyanúgy szembenéz, mint Európa és az összes többi nagyvárosa? A klímaválság és a lakhatási válság” – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Rákosrendező jövőjét meghatározó nyertes tervpályázat bejelentése előtt.

Így néz ki pár éven belül Rákosrendező területe / Fotó: Karácsony Gergely / YouTube

Hozzátette, hogy Budapestnek megfizethető lakhatásra, jól minőségű, innovatív építési megoldásokra és zöld területekre van szüksége. Elmondta, olyan partnerséget kerestek, hogy

tízezer új lakást és egy új nagyvárosi parkot adhassanak át a budapestieknek.

„És tudják, van az a régi testi vicc: tudjuk, hogy mi lesz, de hogy addig mi lesz az a kérdés. Hiszen pontosan tudjuk, hogy ez egy nagyon hosszú projekt, évtizedes léptékben fogja a város életét meghatározni” – fogalmazott Karácsony Gergely

„Valóban úgy van, ahogy az imént is hallhattuk, hogy történelmi jelentőségű ez a tervpályázat Budapest életében. Jóval több mint száz éve volt olyan utoljára, hogy Budapest főváros közreműködésével egy teljes városrészt értintő tervpályázatot folytasson le ” – mondta Vitézy Dávid, a főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke.

Vitézy szerint a maxi Dubajként emlegetett vízió helyett a nyertes és díjazott pályaművek egy zöldebb, élhetőbb városrészt vázolnak fel. „Mintegy 30 hektárnyi zöldterülettel és egy 15 hektáros közparkkal számolnak, miközben a beépítésben legalább 20 százalékos arányban megfizethető lakásokat is tartalmaznak” – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a nyertes koncepció középpontjában

egy új városrészközpont áll, amely a közlekedési csomópontokhoz – vasúthoz, villamoshoz és kisföldalattihoz – kapcsolódva szervezné a sűrűbb beépítést.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy ez a megközelítés azt az elvet követi, miszerint ott érdemes fejleszteni a várost, ahol már adott a megfelelő közlekedési infrastruktúra, így elkerülhető a túlzott autóforgalom növekedése.

Vitézy Dávid: a rákosrendezői fejlesztés csak akkor tud megvalósulni, ha a következő kormány betartja a fejlesztésére tett vállalásait / Fotó: Karácsony Gergely / YouTube

A bírálóbizottság munkájában nemzetközi szakértők, kormányzati és kerületi szereplők is részt vettek, és többnapos szakmai értékelés után választották ki a győztes pályaművet. Ugyanakkor Vitézy hangsúlyozta: a többi díjazott terv is jelentős értékeket képvisel, és a végső mesterterv várhatóan ezek elemeiből is építkezik majd.