A Netflixen sorozatként is nagy sikerrel futó Vaják története most eredeti formájában, könyvként bővül ki – jelentette be Andrzej Sapkowski, a regények írója egy streamen készített interjúban.

A regényíró elmondta, hogy nem szívesen beszél készülő alkotásairól, hiszen sosem lehet tudni, és nem akar hiú reményeket sem kelteni a rajongókban. Azonban ukrán rajongóival beszélve kivételt tett, és elmondta, hogy elég szorgalmasan dolgozik a legújabb Vaják-könyvön, amely nem a legutolsó alkotás, a magyarul Viharidő címen megjelent regény folytatása lesz – olvasható a Redanian Intelligence oldalán.

Fotó: AFP

Sapkowski korábban arról is beszélt, hogy a Vaják univerzumában nem kíván folytatást, maximum előzményt vagy a regényfolyam eseményeit kiegészítő párhuzamos történetet írni, ám a történet alapvetően kész van. Sapkowski erről még 2018-ban beszélt,

az új írás témáját most sem árulta el, csupán annyit, hogy mintegy egy év alatt elkészülhet.

A Netflixen nagy sikerrel futó sorozat harmadik évada a múlt hónapban indult.