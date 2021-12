Élvezd a tél legszebb pillanatait! címmel indít a Magyar Turisztikai Ügynökség az országos forgalomélénkítő kampányt 2022. január 10. és február 28. között, amelyben a téli feltöltődési lehetőségeket népszerűsíti belföldön. A kampányhoz turisztikai szolgáltatók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek, fürdők és attrakciók csatlakozását várják, a regisztráció már elkezdődött és december 30-ig lehetséges – közölte az MTÜ.

A tél a feltöltődés ideje, ilyenkor kerülnek igazán fókuszba a hazai wellness-lehetőségek, a közös családi elvonulások, a szezonális gasztronómia, a kulturális élmények. A kampány is ezekre fókuszál, és arra hívja fel a magyar családok, párok, baráti társaságok figyelmét, hogy Magyarország a téli szezonban is számos élményt tartogat - írják a szervezők, arra buzdítva majd a potenciális vendégkört, hogy a hidegebb hónapokban is fedezzék fel a biztonságos és élménydús belföldi úti célokat, kirándulóhelyeket és az egyedülálló gyógy- és termálfürdőket.

A turisztikai szolgáltatók speciális ajánlatokkal csatlakozhatnak a kampányhoz, a részvétel jó lehetőség az év eleji, hagyományosan gyengébb forgalom növelésére – közölte a MTÜ, amely az együttműködő vállalkozásoktól azt várja, hogy január 10. és február 28. közötti időszakra „Téli feltöltődés” néven speciális kedvezményes ajánlatot alkossanak és kínáljanak.

A kampányban résztvevők listáját és a kampányban elérhető ajánlatokat a csodasmagyarorszag.hu weboldalon gyűjti össze és teszi közzé az MTÜ, amely a csatlakozóknak cserébe országos reklámlehetőséget nyújt.

A kampányhoz való csatlakozás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.