Áfacsökkentést szeretne elérni az iskolásokat busszal kirándultató vállalkozások számára a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary). Erre vonatkozó kérelmét (a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével összefogva) elküldte a pénzügyi és közlekedési tárcák illetékes szakállamtitkárainak. Választ még nem kaptak, de bíznak a pozitív reagálásban.

Mérsékelni kellene a kirándulóbuszok áfáját az érdekképviseletek szerint.

Fotó: Tomsickova Tatyana / AFP

„A tevékenységet 27 áfa százalékos sújtja, amelyet az iskolások szülei fizetnek. A terület azonban szürkül, mert megesik, hogy a kiadások mérséklése érdekében a kirándulóbuszt nem az iskola, hanem valamelyik szülő rendeli meg, aki viszont nem kér számlát. A szülők erre a viszonylag alacsony fizetőképességük miatt kényszerülnek rá” – magyarázta a Világgazdaságnak Dittel Gábor, a NiT ügyvezető főtitkára. Mint elmondta, a kérelemben a szolgáltatás áfájának 5 százalékosra történő mérséklése szerepel. A változástól ismét fehéredne a terület.

A külföldi turista kisebb áfát fizet

Nem véletlen, hogy a két szervezet éppen 5 százalékos áfát kért, és hogy Dittel Gábor a fehérítést említette. Egy május 24-én hatályba lépett törvénymódosítás ugyanis éppen ennyivel, továbbá – a Kormányinfón elhangzottak szerint – a fehérítésre való hivatkozással szelídítette egy másik magánbuszos szolgáltatás, a hop on hop off áfáját. E vállalkozásoknak ekkortól 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást is kell fizetniük, és elektronikus jegyet adniuk. „Ezt a menetrend szerinti buszos városnéző szolgáltatást jellemzően külföldi turisták veszik igénybe, ők kapják az áfakedvezményt is.

Közben a busszal kiránduló magyar gyerekek szüleinek a turistáknál nagyobb áfát kell fizetniük” – mutatott rá Dittel Gábor.

A szakember mindazonáltal jó lépésnek tartja a hop on hop off buszosok megsegítését, hiszen általa élénkül a tevékenység piaca.

Élénkül a magánbuszos piac, de messze nincs a csúcson

A Covid lecsengésével kissé erőre kapott a hazai különjáratos buszos tevékenység. Három fő területből áll, ezek az említett hop on hop off, a kirándulóbuszoztatás –, amelyben az iskolásokat kirándultatók mellett a külföldről érkező turistákat szállító buszok is tartoznak – végül a munkásbuszok. Ez utóbbi szegmensben lényegi változás nincs, mert ez szerencsére alig szűkült a járvány alatt. Legfeljebb olyankor, amikor egy három műszakban dolgozó iparvállalat átállt két műszakosra. Viszont a hajóval érkező, majd buszra szálló turisták száma felfelé tart. A Dunán egyre több ilyen hajót láthatunk.

Dittel Gábor reményei szerint hamarosan megjelennek a kínai turisták is, hiszen a közelmúltban Magyarország és kínai nagyvárosok között három új repülőjáratot is bejelentettek.

Érkeznek más, tengerentúli turisták is. Még a belföldi iskolások kirándulásaira is egyre több buszt vesznek igénybe, de itt jelentkezik a piac szürkülésének említett problémája. A Covid alatti visszaesés után látszik az alagút vége a buszos különjáratok piacán. Összességében bővülnek e szolgáltatók megrendelései, de még nem érték el a 2019-es békeév szintjét.