Vedelik a sört a Balaton InterCity-járatokon

A Balaton InterCity-járatokon június elejétől 2500 hamburger és 4375 korsó sör fogyott a Somogy vármegyei hírportál, a Sonline beszámolója szerint.

Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

A turisztikai szezon alatt naponta 124 járat közlekedik valamelyik utasellátó-szolgáltatással, köztük bisztró- vagy étkező-, illetve háló-, valamint fekvőhelyes kocsival.

A cikk megemlíti, hogy a három éve újjászervezett fedélzeti és állomási vendéglátás népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint a közel telt házas nemzetközi vonatok, a balatoni étkezőkocsik teljes kihasználtsága és az egyre bővülő szolgáltatások.

Az idei nyáron a tíz étkezőkocsiból – amelyek a Balaton IC részeként is közlekednek – hat kívülről és belülről is megújult. Az utasok is elégedettek a fejlesztésekkel, ennek tulajdonítható a sör és a hamburger sikere is.

A Balaton IC-k részeként Budapest és Keszthely között kétóránként közlekednek az étkezőkocsik, amelyekben a jellegzetes magyar fogások mellett streetfood jellegű ételek is megtalálhatók.

Mennyibe kerül a sör és a hamburger a Balaton IC-ken?

A Start Burger 2023-ban 1690 forintba kerül, a tavalyi 1490 forinthoz képest ez 13,4 százalékos drágulás.

A Classic és Vega Burger ára megegyezik a Startéval, miközben a menü – tetszőleges hamburger hasábburgonyával, 0,5 literes csapolt sörrel vagy félliteres szénsavas üdítővel, esetleg ásványvízzel 2470 forint.

Érdekesség, hogy 2022-ben a kombóért 30 forinttal többet (2500) kellett fizetni, tehát olcsóbb lett.

A sörválaszték viszont igen széles:

a csapolt Soproni Klasszikus (0,5 l) 680,

a dobozos Soproni Klasszikus (0,5 l) 590,

az üveges Peroni (0,33 l) 620,

a dobozos Gösser Natur Zitrone 2 százalék (0,5 l) 590,

az üveges Mort Subite Kriek (0,25 l) 890,

az üveges Edelweiss (0,5 l) 890,

az üveges Leffe Blonde (0,33 l) 1090,

az üveges Fűtőház Sörfőzde M61 Nohab ALE (0,33 l) 1690,

a dobozos Soproni 0,0 százalék (0,5 l) pedig 590 forint a fedélzeten.

Csak összehasonlításképpen, egy korsó csapolt Dreherért a nemrégiben véget ért Sziget Fesztiválon 1690 forintot kértek.