Egyszeri akció keretében dobnak piacra 12 ezer fürdőjegyet, melyet névre szólóan, előre, online vásárolhatnak meg a fővárosi lakosok november 17-re, Budapest születésnapjára. Lesznek, akik talán most először jutnak el valamelyik páratlan szépségű történelmi fürdőbe, bár az önkormányzati tulajdonú üzemeltető társaság egyébként is arra törekszik, hogy minél több belföldi járjon a kedvezményes bérletekkel rendszeresen ezekbe a létesítményekbe.

A történelmi fürdők zászlóshajója, a Gellért felújításra 2025-2026-ban történhet meg

Fotó: Gellért Fürdő

A megújult kedvezményrendszer sikeres, 30-32 ezren vásároltak Zsigmondy kártyát és 100, 200 vagy 365 napos bérletet idén. Az év eleji 30 százalékos áremelés a történelmi fürdők jegyárait korrigálta, de európai szinten még így is a legolcsóbbak közé tartozik a budapesti 27 eurós, nem időkorlátos, egész napra szóló belépő – mondta a VG Óperencia podcast legújabb epizódjában Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. vezérigazgatója.

A télen is nyitva tartó kilenc budapesti fürdő közül a Gellért felújítása is régóta esedékes, egyelőre azonban úgy tűnik, még jövőre is tud üzemelni a komplexum, mert a szomszédos szálloda renoválása még nem kezdődött el. Az egybeépült vezetékrendszereket a korszerűsítés során szétválasztják, a terüeltrendezések, cserék és vásárlások már megtörténtek a két tulajdonos között.

A Gellért a tervek szerint be tudja várni amíg a Rác fürdő elkészül,

amire a hamarosan megjelenő kivitelezési közbeszerzési pályázat eredményétől függően 2025 tavaszán kerülhet sor.

A lassan két évtizede zárva tartó Rác fürdőt a héten lakógyűlésen mutatták be a városlakóknak, akik láthatták, hogy a 40 százalékig visszaromlott épületre valóban súlyos milliárdokat kell költeni.

A Rác fürdő felújítását a BGYH saját forrásból tudja fedezni, viszont a Gellértre még nem készült költségvetés – tudtuk meg.

Idén még nagyobb és még fényesebb lesz a Lumina park, amely két helyen is megépül

Fotó: Lumina Park

Budapest történelmi fürdőire óriási a kereslet, a páratlanul szép épületek a gyógyvizekkel együtt az első nyolc hónapban 1,6 millió külföldi látogatót vonzottak. A fővárosban ekkor 2,6-2,7 millió turista fordult meg a hivatalos adatok szerint, azaz több mint minden második jegyet váltott ittartózkodása során valamelyik fürdőbe is. Ez jól példézza, hogy van tér a további bővülésre, az ugyancsak különleges adottságú és szépségű Rác fürdő is kétségtelenül látogatott lesz.

A turisztikai attrakciók sorát gyarapítja napokon belül a tavaly debütált Lumina park,

amelyet idén is megépítenek a Palatinuson, de a tematika ebben az évben Budapest történelme lesz az egyesítés évfordulójának apropóján. A tavalyi, első fényparkot több mint 230 ezren keresték fel, a várakozáson felüli sikerre építve 2023-ban már a Római strandfürdő parkja is benépesül, ott karácsonyi posta, Mikulás ház és egyéb attrakciók várják a családokat az eddig hagyományosan téli álmát alvó területen – ismertette a vállalati terveket a vezérigazgató.

