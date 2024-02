Zsebbevágó a fesztiválbérletek ára, cserébe koncertdömpinget kínálnak a szervezők

Egymást érik idén is a zenei és gasztronómiai fesztiválok Magyarországon, a turisztikai kínálat csúcseseményeinek tartott attrakciók a legtöbb település számára komoly reklámértéket jelentenek. Július és augusztus minden hétvégéje többszörösen foglalt, az ország legkülönbözőbb pontjain is találni egy-egy zenés programot. A többnapos bérletekért mélyen zsebbe kell nyúlni már, a kezdetben fapados díjszabással meghirdetett fesztiválokra is immár sok tízezer forint a belépő.

2024.02.10. 13:02 | Szerző: Sándor Tünde

Magyarország fesztiválnagyhatalommá nőtte ki magát, turisztikai vonzereje jelentős, regionális összehasonlításban azonban mégsem tartozunk az élmezőnybe. Azért dolgozunk, hogy a régió turisztikai központjává váljunk néhány éven belül – szögezte le Bienerth Gusztáv turisztikai kormánybiztos egy 2017-ben megjelent fesztivál-kutatásban. Azahriah végigkoncertezi a nyári fesztiválszezont

Fotó: Kiss Annamarie Már áprilisban elrajtol a magyar fesztiválszezon A dolog szépséghibája, hogy a 2016 áprilisában kinevezett kormánybiztos még 2017 február elsején lemondott tisztségéről, míg a fesztiválszervezők tovább tették a dolgukat. A magyar fesztiválipart egyedül a Covid gáncsolta el rövid időre, amelyből nemzetközi versenytársai többségéhez hasonlóan gyorsan felállt, és immár új fénykorát éli. A magyarországi zenei fesztiválszezon áprilisban kezdődik, amikor úgymond repülőrajtot vesz a kínálat, már ebben a hónapban három eseményt is találunk a naptárban. A Budapest Ritmo 2024 fesztivál április 11-13. között zajlik négy, többségében zárt helyszínen, miután ekkor még igen szeszélyes az időjárás.

2024 fesztivál április 11-13. között zajlik négy, többségében zárt helyszínen, miután ekkor még igen szeszélyes az időjárás. Két héttel később, április 27. és május 15. között, ugyancsak városszerte zajlik – koncerttermekben, klubokban, köztereken – a JazzFest Budapest, melyre az egész világ felfigyelhet és tartósan visszateheti a várost a zene világtérképére. Valóban a zene fővárosává válhatunk – áll az esemény honlapján, amellyel minden bizonnyal az esemény rangját igyekeznek érzékeltetni a szervezők. Az impozáns méretű programkínálat szerint erre jó esély van, és szükség is, hiszen a fesztiválokról a már idézett kutatásban úgy írnak, mint a turisztikai kínálat csúcs eseményeiről.

melyre az egész világ felfigyelhet és tartósan visszateheti a várost a zene világtérképére. Valóban a zene fővárosává válhatunk – áll az esemény honlapján, amellyel minden bizonnyal az esemény rangját igyekeznek érzékeltetni a szervezők. Az impozáns méretű programkínálat szerint erre jó esély van, és szükség is, hiszen a fesztiválokról a már idézett kutatásban úgy írnak, mint a turisztikai kínálat csúcs eseményeiről. A Volt fesztivált felváltó SopronFest szinte lélegzetvételnyi szünet után, két nappal a JazzFest fináléja után kezdődik, a május 15-19-ei pünkösdi hosszú hétvégén. Sopronban koncertezik Azahriah, aki a következő hétvégén három teltházas koncertet ad a Puskás Arénában, vagyis aki oda nem kapott már jegyet, még a zenetörténeti triplázás előtt együtt bulizhat vele itt. A turisztikai kínálat csúcseseményei a fesztiválok

Fotó: Mónus Márton / MTI Pünkösdkor lesz Magyarország legnagyobb és legjelentősebb popkulturális eseménye A soproni fellépők névsorában a legkedveltebb hazai zenészeket megtaláljuk, mindannyian teltházas koncerteket jegyeznek bárhol. Majka, Tankcsapda, Valmar, a Belga és Rúzsa Magdi rajongói mellett a Kispál és a Borz, a Quimby közönségére is céloznak a szervezők. Rendhagyó a zenei fesztiválok között, de ugyancsak a pünkösdi hétvégére időzítették Magyarország legnagyobb és legjelentősebb popkulturális eseményét a Hungexpon, a Budapest Comic Cont, ahol egyszerre elevenedik meg a filmek, a képregények, az animék és videojátékok világa. Mindeközben már teljes gőzzel beindulnak a gasztronómiai fesztiválok is: ilyen a május 24-26. között zajló Gourmet Fesztivál és vidéki testvére, a Debrecziner Gourmet Fesztivál is. Utóbbi immár nyolcadik alkalommal, idén június 14-16. között lesz, ismét a debreceni Nagyerdőben. Júniusban jön a Fishing On Orfű, júliusban a Balaton Sound Mozgalmas lesz a június is: ez a szolnoki Tiszavirág fesztivál és a Vénégy Fesztivál hónapja, illetve a Fishing On Orfűé. A családias esemény az orfűi kempingben többek között a Hiperkarma, Carson Coma, Krúbi, Belga, az Ivan & The Parazol, a Kiscsillag, Parno Graszt, Péterfy Bori & Love Band, Quimby és Vad Fruttik koncertjével csábít. A hazai zenészvilágban is a koncert főszezont jelentő nyári fesztiváltempó július 3-6. között a Balaton Sounddal gyorsul fel, mivel ugyanezen a hétvégén Nagykovácsiban, Ráckevén, és megintcsak Orfűn lesz egy-egy több napos dzsembori. A Bánkitó fesztivál időpontja idén július 10-13 lesz, ami egyben az EFOTT dátuma is. Utóbbi idén is a Velencei-tónál lesz július 10-14. között. Az egyetemistákra Dévényi Tibor mellett egy újabb Azahriah-, Majka-, Hiperkarma-, Krúbi- és Pál Utcai Fiúk-koncerttel céloznak a szervezők. A minden valószínűség szerint legtempósabb júliusi időszakban ezen a hétvégén lesz ugyanis Törökbálinton a Bass Paradise, Tárnokon a Katlan Festival és Rockmaraton Fesztivál is, utóbbi Dunaújvárosban. Július 17-20. között lesz a VeszprémFest, és a mezőtúri East Fest, valamint a kunfehértói Fehértone Fesztivál. Július utolsó hétvégéjén sem pihennek a gitárok, a Babel Sound Fesztivál Balatonbogláron, a Reggae Camp Lakitelken, a Campus Fesztivál pedig Debrecen lesz. Tíz év után koncertezik magyar előadó a Sziget Nagyszínpadán A Művészetek Völgye július 17-28. között kínál a színház és muzsika kedvelőinek sokszínű programot, Ozorán pedig július 26-tól augusztus 6-ig fesztiváloznak majd. Augusztus elején a FEZEN Fesztivál és Paloznaki Jazzpiknik, valamint a fonyódi RockBalaton előzi meg a fesztiválszezonra a koronát felhelyező, nemzetközi szinten is vastag betűkkel jegyzett Sziget Fesztivált, amelyre idén augusztus 7-13. között kerül sor. A Sziget második napján is lesz Azahriah-koncert, a napzáró program hazai sztárjával majdnem tíz év után lesz magyar előadó a Nagyszínpad esti műsorsávjában itt. Nyárzáró eseménynek számít az augusztus végi Strand Fesztivál, ahol egy újabb Azahriah-koncert is várható még. Az iskolai tanév kezdete előtti napokra időzítették a Szegedi Ifjúsági Napok programját, amely augusztus utolsó négy napját színesíti meg. Nem mellékesen, Azahriah itt is fellép. Semmi sincs ingyen A fesztiválbérletek ára az események hosszától függően igen változatos, a pálmát kétségtelenül a hatnapos Sziget viszi, amelynek vendégköre zömében külföldiekből áll. Itt a hatnapos VIP-bérlet ára 198 ezer forint, amelyet most 219 ezer forint helyett kínálnak kis engedménnyel. Háromnapos bérletet 76,9 ezer forintért kaphatunk a hajógyári rendezvényre. Ezzel szemben a négynapos Fishing on Orfűre – amely inkább a hazai közönség körében kedvelt és jóval kisebb méretű esemény – a bérleteket 55 ezer forintért árulják.