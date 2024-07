Sztrájkhullám söpörhet végig Európa repterein – ezekben az országokban lehet újabb káosz

Júliusban több európai ország tömeg- és légi közlekedésében lehetnek fennakadások. Írország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Törökország több dolgozói szakszervezete is sztrájkot lengetett be, ha nem tud megegyezni a munkáltatójával. A munkabeszüntetésben pilóták, a repülőterek földi kiszolgálószemélyzete, de a városi tömegközlekedésben dolgozók is részt vehetnek.