Csúcsokat döntöget a spanyol turizmus, idén már több mint 64 millióan látogattak el az ibériai országba

Csúcsokat döntöget a spanyol turizmus, a helyi statisztikai hivatal legújabb felmérése szerint július és augusztus hónapokban egyaránt 10,9 millió látogató kereste fel az ibériai országot, ami a tavalyi év azonos időszakához képest 7,3 százalékos növekedést jelent – írta cikkében a Guardian.

Turisták Barcelonában, a Sagrada Familia templom környékén. A katalán nagyváros továbbra is az egyik legnépszerűbb célpont a Spanyolországba látogatók körében/Fotó: AFP/Josep Lago

A legtöbb turista az Egyesült Királyságból érkezett, szám szerint 4,17 millióan, őket követték a franciák 3,75 millió fővel, de még a németek is felfértek a képzeletbeli dobogóra 2,5 millióval.

Súlyos problémákat okoz a tömeges turizmus

Spanyolország világszinten a második légnépszerűbb célpontnak számít a turisták körében, a nagy tömegekben érkező látogatóknak azonban nem mindenki örül.

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a nyár folyamán számos spanyol városban tartottak tüntetéseket a túlturizmus ellen, a tiltakozók szerint a turisták fokozott beáramlása a természetes épített környezetben is súlyos károkat okoz, a sok rövid távra kiadott lakás pedig alaposan fölverte a bérleti díjakat is, ami lakhatási válságot idézett elő.

Barcelona már lépett: a katalán metropoliszban 2029-től tilos lesz a rövid távú lakáskiadás, és Valenciában is korlátozzák az Airbnb-t és a hasonló szolgáltatásokat.

Gazdasági szempontból ugyanakkor mindenképpen pozitív a turizmus erősödése: az idegenforgalomhoz kapcsolódó bevételek az év első hónapjában 17,6 százalékkal nőttek 2023 azonos időszakához képest, összesen 86,7 millió euró (34 milliárd 686 millió forint) áramlott be a turizmus kapcsán az ibériai országba, ha lebontjuk, ez azt jelenti, hogy egy átlagos turista napi 187 eurót (közel 75 ezer forint) költött el a spanyol vakációja alatt.

Augusztus végéig 64,5 millió külföldi látogatott el Spanyolországba, ami szintén rekordot jelent, az Exceltur nevű idegenforgalmi szervezet az idei év végéig összesen 90 millió turistával számol.