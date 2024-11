Mesés fényparkok csábítanak országszerte: ahol sikert kovácsoltak a sötétből

Az elmúlt két évben több, mint 350 ezer látogató kereste fel a Palatinus strandon kiépített Lumina Parkot, amely már első évben a budapestiek kedvelt téli programja lett, és azóta már nem is kérdés, hogy lesz fénypark a Margitszigeten.

Fény a téli éjszakában: a fénykertek hazai sikertörténete a Palatinuson kezdődött /Fotó: Lumina Park Budapest

Idén is október végén nyílt meg a Palatinus télen néptelen szabadtéri strandmedencéi körüli területen a Lumina park, amely minden évben más tematikával várja az új és a visszatérő látogatókat.

Idén minden nap sötétedéstől 21 óráig tart a Mesebeli Filmfesztivál, egészen jövő márciusig.

A fénypark mára hagyománnyá és népszerű találkozóhellyé vált a Margitszigeten. Kezdettől fogva egyben a főváros egyik legnagyobb téli attrakciója is lett a Lumina park, aminek története 2022-ben kezdődött.

Ekkoriban a Palatinus fürdő strandterületének hasznosítására, a nyaranta napi 5-6 ezer fős forgalom kiegyenlítésére a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. olyan lehetőséget keresett, amely télen, a hidegebb időjárás ellenére is a Margitszigetre vonzza a vendégeket. A fürdővállalat ebben partnerre talált a lengyel Lumina sp. z o. o. cégben, amely hazájában már több városban sikeresen működtetett fényparkokat, és éppen tevékenysége bővítését tervezte európai fővárosokban.

Budapesten a Palatinus strand ideális helyszínnek bizonyult egy fénypark kialakítására, amely

amellett, hogy népszerű attrakció, a fürdő dolgozóinak megtartását is segíti a kisebb forgalmú téli időszakban.

A fénypark a vártnál is nagyobb sikert hozott, példáját méltán követik mások, máshol Magyarországon is. Tavaly a Római Fürdő területén is üzemelt egy fénypark, kifejezetten a kisgyerekekre formálva.

Hangsúlyozottan családi program a sötét téli estékre /Fotó: Lumina Park Budapest

A Garden of Lights a Fűvészkertben ugyancsak nem az idén debütált fényshow attrakciója is olyan sikeresnek bizonyult, hogy az idén már a debreceni állatkertben is nyílt egy.

Sőt,

a különleges attrakciók sorába lépett Budapesttől 30 kilométerre, a Gödöllői Királyi Kastélyban található Erzsébet királyné Fénykertje is idén.

A maga nemében ugyancsak egyedülálló kiállítás Erzsébet korába repít, az általa annyira szeretett kastélykertet több százezer lámpával és több tucat fényszoborral és dekorációval világítják meg. Sisi kedvenc helyein többek között fényes erdei vadászatot és a gyermekek számára is vonzó, mesebeli hangulatot varázsolnak.