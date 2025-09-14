Magyar luxushotel is bekerült a világ legjobbjai közé

Az egykori Rodostó-villa, amelyben a jelenlegi hotel működik, egy 1908-ban épült, műemlékvédelem alatt álló hatalmas villa, amelyet mára teljesen felújítottak és butikhotellé alakítottak át Balatonfüreden, az eredeti építészeti értékek megőrzésével. A villaépület történelmi bája tökéletes összhangot alkot a modern szárnnyal, és összességében az időtlen eleganciát a modern minimalizmussal ötvözi a Hotel Petit Bois Füred – írta meg az Origo.

A világ legjobbjai közé került Balatonfüred egyik büszkesége, a Hotel Petit Bois Füred / Fotó: Vasvári Tamás

Hotel Petit Bois Füred: 5 csillagos superior luxusszálloda

Az 5 csillagos superior luxushotel 13 egyedi lakosztállyal rendelkezik, olasz dizájner bútorokkal, valamint márványból, tölgyfából és mészkőből készült fürdőszobákkal. Fedett spa is tartozik az épülethez, ahol medence, jakuzzi és szauna található, de modern edzőtermet is kialakítottak a felújítás során.

Stílusos tárgyalóterem áll rendelkezésre privát vagy üzleti rendezvények lebonyolítására, a tetőtéri bárból pedig csodás kilátás nyílik a Balatonra.

A Balatonfüred elegáns részén található Petit Bois nevét az épületet körülvevő „kiserdőről” kapta.

Más hazai hotelek is szép eredményeket értek már el ezen a World Luxury Hotel Awards nemzetközi megmérettetésen – erről itt olvashat bővebben.