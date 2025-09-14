Deviza
EUR/HUF390.93 +0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.67 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.94 +0.13% RON/HUF77.16 +0.01% CZK/HUF16.07 +0.01% EUR/HUF390.93 +0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.67 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.94 +0.13% RON/HUF77.16 +0.01% CZK/HUF16.07 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rodostó-villa
Hotel Petit Bois Füred
Balatonfüred
luxushotel
műemlékvédelem

Magyar luxushotel is bekerült a világ legjobbjai közé

Egy Balaton-parti hotel is szerepel a rangos luxusszállodai verseny, a World Luxury Hotel Awards legjobbjai között. A Hotel Petit Bois Füred tavaly év vége óta működik ötcsillagos hotelként, miután jelentős értéknövelő felújításon ment keresztül.
Világgazdaság
2025.09.14, 13:40

Az egykori Rodostó-villa, amelyben a jelenlegi hotel működik, egy 1908-ban épült, műemlékvédelem alatt álló hatalmas villa, amelyet mára teljesen felújítottak és butikhotellé alakítottak át Balatonfüreden, az eredeti építészeti értékek megőrzésével. A villaépület történelmi bája tökéletes összhangot alkot a modern szárnnyal, és összességében az időtlen eleganciát a modern minimalizmussal ötvözi a Hotel Petit Bois Füred – írta meg az Origo.

Hotel Petit Bois Füred, Balatonfüred
A világ legjobbjai közé került Balatonfüred egyik büszkesége, a Hotel Petit Bois Füred / Fotó: Vasvári Tamás

Hotel Petit Bois Füred: 5 csillagos superior luxusszálloda

Az 5 csillagos superior luxushotel 13 egyedi lakosztállyal rendelkezik, olasz dizájner bútorokkal, valamint márványból, tölgyfából és mészkőből készült fürdőszobákkal. Fedett spa is tartozik az épülethez, ahol medence, jakuzzi és szauna található, de modern edzőtermet is kialakítottak a felújítás során.

Stílusos tárgyalóterem áll rendelkezésre privát vagy üzleti rendezvények lebonyolítására, a tetőtéri bárból pedig csodás kilátás nyílik a Balatonra.

image

A Balatonfüred elegáns részén található Petit Bois nevét az épületet körülvevő „kiserdőről” kapta.

Más hazai hotelek is szép eredményeket értek már el ezen a World Luxury Hotel Awards nemzetközi megmérettetésen – erről itt olvashat bővebben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu