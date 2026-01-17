Deviza
A nyugdíjasok új Mekkája lett Budapest – igaz, nem valódi nyugdíjasokról van szó

A fiatalok körében világszerte egyre többen választják a mikronyugdíjat, azaz karrierjükbe tudatos, rendszeres karrierszüneteket iktatnak be, hogy elkerüljék az idő előtti kiégést. Ehelyett utaznak és igyekeznek kiegyensúlyozottabb életvitelt folytatni – ezt a kört mikronyugdíjasoknak nevezik, és ma már Budapest is a legkedveltebb úti céljaik közé tartozik.
Világgazdaság
2026.01.17, 21:02

A mikronyugdíj, amelyet az elmúlt években főként a Z generáció és a millenniumi generáció tett népszerűvé, jelentősen átalakította e korosztályok utazási szokásait. Mivel a kiégési arány a körükben globális szinten riasztóan magas, és a hagyományos életcélok sok fiatal munkavállaló számára egyre elérhetetlenebbé válnak, a mikronyugdíj a munka és a magánélet közötti egyensúly és a személyes kiteljesedés jobb elérésének egyik módja – mutat rá az Origo.

Lánchíd, mikronyugdíj
A mikronyugdíjasok egyik kedvenc úti célja Budapest / Fotó: Unsplash

A mikronyugdíjasok az idő előtti kiégést szeretnék elkerülni 

„A fiatalabb generációk nagyobb hangsúlyt fektetnek a jóllétre és a tapasztalatszerzésre, mint a szakmai fejlődés hagyományos formáira. A munkamódszerek is megváltoztak, a hibrid szerepkörök, a távmunka és a portfóliókarrier sokkal könnyebbé teszi a pozíciók közötti szüneteket vagy az ideiglenes áthelyezést” – mondta Andrew Harrison-Chinn, a Dragonpass marketingigazgatója az Euronewsnak. „A növekvő stresszszint azt jelenti, hogy a tervezett pihenőidőket egyre inkább elengedhetetlennek tekintik a hosszú távú termelékenységhez” – tette hozzá.

Az önmegvalósítás, a lemaradástól való félelem, a kiégés utáni felépülés és a jobb munka-magánélet egyensúly keresése mind kulcsfontosságú mozgatórugói ennek az utazási trendnek, a mikronyugdíjazás pedig számos termelékenységi előnyt is kínál. 

Ezek az utazások általában önfinanszírozottak, anélkül, hogy egyértelmű terv lenne a meglévő munkahelyre vagy karrierútra való visszatérésre. 

„Az útvonalak hosszabbak és lassabbak, a tervezés rugalmasabb, és az úti célokat az életmód, a kapcsolatok és a wellnesshez való hozzáférés kombinációja alapján választják ki. Az utazók nemcsak arra gondolnak, hová mennek, hanem arra is, hogy milyen lesz az egész utazás, beleértve a repülőtéri élményt is” – mondta Harrison-Chinn. 

Budapest a legnépszerűbb mikronyugdíjas célpontok között 

A mikronyugdíjas utazásoknak köszönhetően számos úti cél népszerűsége növekedett világszerte. A legjobb mikronyugdíjas úti célok közé Bangkok, Hanoi, Lisszabon és Taskent mellé Budapest is bekerült. 

A magyar fővárosnál a lenyűgöző építészetet és a hangulatos folyóparti hangulatot értékelik leginkább a mikronyugdíjasok. Budapest egy újabb olcsó, zöld és kultúrában gazdag úti cél a Z generáció számára. Magas színvonalú étkezési, szállás- és szórakozási lehetőségeket kínál a nyugat-európai árak töredékéért, kiváló tömegközlekedéssel és jó egészségügyi ellátással. Az olyan ikonikus látnivalók, mint a Budai Vár, a Halászbástya, a Parlament és a Szent István-bazilika felkeresése után nagyot lehet sétálni a Hősök terén vagy a Városligetben. További részleteket ide kattintva olvashat.

