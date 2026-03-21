Megválasztották Európa borfővárosát – nekünk, magyaroknak könnyen elérhető

A népszerű turisztikai weboldal, a European Best Destinations, amely utazók millióinak szavazatai alapján rangsorolja Európa legjobb úti céljait, strandjait, karácsonyi vásárait és rejtett kincseit, 2026-ban Európa Legjobb Borfővárosának a szlovéniai Maribort választotta – adta hírül az Origo.

Szlovénia második legnagyobb városa a folyóparton fekvő, festői Maribor

Kutatásukba több mint 120 elismert európai borvidéket vontak be, az összehasonlíthatóság objektivitásának biztosítása érdekében pedig évről évre szigorú szempontrendszert alkalmaznak, amelyek lefedik az adott városok történelmi örökségét, hírnevét és a borturizmus teljes ökoszisztémáját – a termeléstől a látogatói élményig.

Maribor fiatalos energiával ötvözi a hagyományokat

A turisztikai weboldal 9,8/10-es értékkel Maribort választotta Európa 2026 legjobb borfővárosának. A Szlovénia legnagyobb borvidékének szívében fekvő folyóparti város a régen élő hagyományokat ötvözi a fiatalos, kreatív energiával – olyan hely, ahol az ősi szőlőültetvények találkoznak a modern borbárokkal.

Ráadásul itt található a világ legrégebbi nemes szőlőtőkéje, amely több mint 450 éves, és még mindig terem.

Ez a város ellenálló-képességének, mesterségbeli tudásának és a folytonosságnak a szimbóluma. Mindössze pár lépésre található onnan a Vinag, Európa egyik legnagyobb történelmi földalatti borospincéje, amely kiterjedt labirintusként húzódik az óváros alatt, hangulatos és autentikus kóstolókat kínálva.

