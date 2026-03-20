Egy légitársaság bőkezűen megjutalmazza azokat az alkalmazottakat, akik önként távoznak tőlük

Az Austrian Airlines leányvállalataként működő Swiss Air Lines „lelépési díjat” ajánlott fel a légiutas-kísérőknek önkéntes felmondás vagy ideiglenes szabadság esetén. Azok a légiutas-kísérők, akik április 30-ig önként felmondják a szerződésüket, 15 000 svájci frankos kifizetést kapnak – írja a The Independent nyomán az Origo.

Ezt a kifizetést a légitársaság valamennyi, körülbelül 4000 légiutas-kísérőjének felajánlják. A hat vagy több éve a vállalatnál dolgozó alkalmazottak is részesülnek kifizetésben, ha legalább egy évig ideiglenesen szüneteltetik a munkaviszonyukat. Ezt követően garantálják számukra a visszatérést.

A Swiss Air Lines csak végső megoldásként alkalmazná az elbocsátásokat

A cég szóvivője elmondta, hogy jelenleg nem terveznek elbocsátásokat, de végső megoldásként ezt is alkalmazhatják, ha az önkéntességen alapuló intézkedések nem járnának sikerrel.

Mindennek hátterében a gépeknél folyamatosan jelentkező motorproblémák és a pilótafülke-személyzet folyamatos hiánya áll, amelyek következtében jelenleg kevesebb járatot üzemeltetnek a tervezettnél.