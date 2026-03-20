Egy légitársaság bőkezűen megjutalmazza azokat az alkalmazottakat, akik önként távoznak tőlük

A Swiss Air Lines körülbelül 6,5 millió forintnak megfelelő összeget fizet légiutas-kísérőinek, ha azok önként felmondanak. Vagyis a létszámleépítés egy sajátos formáját alkalmazzák.
2026.03.20, 17:18
Frissítve: 2026.03.20, 17:51

Az Austrian Airlines leányvállalataként működő Swiss Air Lines „lelépési díjat” ajánlott fel a légiutas-kísérőknek önkéntes felmondás vagy ideiglenes szabadság esetén. Azok a légiutas-kísérők, akik április 30-ig önként felmondják a szerződésüket, 15 000 svájci frankos kifizetést kapnak – írja a The Independent nyomán az Origo.

A Swiss Air Linesnál „lelépési díjat" ajánlottak fel a légiutas-kísérőknek önkéntes felmondás esetére 

Ezt a kifizetést a légitársaság valamennyi, körülbelül 4000 légiutas-kísérőjének felajánlják. A hat vagy több éve a vállalatnál dolgozó alkalmazottak is részesülnek kifizetésben, ha legalább egy évig ideiglenesen szüneteltetik a munkaviszonyukat. Ezt követően garantálják számukra a visszatérést.

A Swiss Air Lines csak végső megoldásként alkalmazná az elbocsátásokat 

A cég szóvivője elmondta, hogy jelenleg nem terveznek elbocsátásokat, de végső megoldásként ezt is alkalmazhatják, ha az önkéntességen alapuló intézkedések nem járnának sikerrel. 

Mindennek hátterében a gépeknél folyamatosan jelentkező motorproblémák és a pilótafülke-személyzet folyamatos hiánya áll, amelyek következtében jelenleg kevesebb járatot üzemeltetnek a tervezettnél. Azt, hogy mennyire népszerű a légitársaságnál ez az intézkedés, megtudhatja, ha ide kattint.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu