Nem fogja kitalálni, miért ülnek a kezükön a légiutas-kísérők

Henny Lim, a Fülöp-szigeteki székhelyű Cebu Pacific légiutas-kísérője elmagyarázta, hogy pontosan miért ül a személyzet comb alá tett kézzel felszállás és leszállás közben – derült ki a People riportjából.

A légiutas-kísérőknek elsődleges feladatuk a biztonság / Fotó: AFP

Henny a Tik-Tokon számolt be arról, hogy ezt a testtartást „merevítő pozíciónak” hívják, és nagyon fontos funkciója van. Kiemelte: ez a pozíció magában foglalja a biztonsági övek stabil rögzítését, egyenesen ülve, laza karral tenyeret a comb alá téve, a lábat pedig teli talppal a padlóra helyezve.

A légiutas-kísérő felhívta a figyelmet arra, hogy:

A cél az, hogy a testet merev pózban tartsuk, ha egy nem tervezett vészhelyzet miatt bármilyen becsapódás érné a gépet, a test kevésbé sérüljön meg.

Ez a pozitúra korlátozza a test mozgását, így kisebb a sérülés esélye, ha ütközés történne – tette hozzá. Ha nagy a baj, a személyzet arra utasítja az utasokat, hogy a sérülések elkerülése érdekében ők is vegyék fel a merevítő pozíciót.

Azt is elmesélte, hogy ez alatt az idő alatt a légiutas-kísérők egy úgynevezett „néma felülvizsgálaton” is átesnek, amely minden fel- és leszálláskor felkészíti őket a vészhelyzetre.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy tisztában kell lenniük

a vészhelyzeti berendezésekkel,

az ajtó működésével,

a kiadott parancsokkal és

a repülőgépen kívüli vizuális jelekkel is.

Nem ez az első alkalom, hogy a légiutas-kísérők fontos részleteket osztanak meg a fedélzeti viselkedésről, valamint az írott és íratlan szabályokról: az üzemi balesetre vonatkozó biztosításuk akkortól lép életbe, mikor az összes utas elfoglalja a helyét, és a repülőgép ajtaja bezárul.

Az is kiderült, hogy a légiutas-kísérőknek nem dolguk, hogy az utas fedélzetre felvitt kézitáskáját a fej feletti tárolórekeszbe tuszkolják, sőt egyes légitársaságoknál kifejezetten tiltják ilyen esetben a segítségnyújtást. Az ok meglehetősen prózai: ha a stewardess a súlyos csomag emelgetése közben megsérül, azzal a járat indulása is veszélybe kerülhet, sőt volt már rá példa az Egyesült Államokban, hogy