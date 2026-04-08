Egy lelkes drónfotós fantasztikus felvételekkel dokumentálja a magyarok egyik kedvenc városát

A magyar turisták által is kedvelt Isztambul sok látnivalót kínál, amelyeket egy agilis videós folyamatosan látványos drónfelvételeken is dokumentál a közösségi médiában.
2026.04.08, 14:26
Frissítve: 2026.04.08, 14:37

Törökország legnagyobb városa, a 16 milliós Isztambul remek úti cél, hiszen mindössze két órára van tőlünk repülővel, mégis egy rendkívül különleges világ, tele olyan világhírű régi épületekkel, mint a Hagia Szophia, a Galata-torony, a Yerebatan Ciszterna vagy a Topkapi palota, és új landmarkokkal, mint a Galataport vagy az Istanbul Modern Kortárs Művészeti Múzeum – sorolja az Origo.

Isztambul Törökország legnagyobb városa, rengeteg látnivalóval / Fotó: Unsplash

Hüseyin Azboy drónvideóiban mindegyik feltűnik, de a főszereplő maga a város, az összhatás. Talán a Bogazici Egyetemen közgazdaságtant tanuló Hüseyin drónpilótaként egyszer méltó utóda lesz Ara Gülernek, a 2018-ban, 90 éves korában meghalt nemzetközi hírű fotósnak, aki a teljes pályafutását szülővárosa életének dokumentálásával töltötte, ezért kapta az „Isztambul szeme” becenevet.

Biztonságos Törökországba és Isztambulba utazni?

Miközben az Egyesült Államok, Izrael és Irán között folytatódik a közel-keleti konfliktus, egyre nagyobb aggodalomra ad okot a régióba való utazás biztonsági szempontból. Ezért felmerül a kérdés, hogy mennyire biztonságos Törökország, a magyar nyaralók egyik népszerű üdülőhelye, amely keleten Iránnal határos.

Minden esetben a Külgazdasági és Külügyminisztérium dönti el, hogy biztonságos-e beutazni egy adott országba. 

A Konzuli Szolgálat biztonsági kategóriákat határoz meg az egyes országok, térségek aktuális biztonsági helyzetére vonatkozóan. Ennek alapján dönthetünk a célországba történő utazásról vagy az út elhalasztásáról. Az egyes országok biztonsági besorolásáról körültekintő mérlegelést követően, a magyar konzuli hálózattól érkező információk és az uniós partnerekkel folytatott egyeztetés alapján születik meg a döntés. 

Az egyes kategóriákról és Törökország jelenlegi besorolásáról ebben a cikkben tájékozódhat.

