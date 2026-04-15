A June-kísérlet: új üzleti modell a budapesti vendéglátásban

A budapesti vendéglátásban kevés olyan családi vállalkozás van, amely több mint négy évtizeden át képes folyamatosan megújulni. A Zsidai csoport ezek közé tartozik: a város ikonikus helyszínein működő éttermei és szállodái régóta meghatározó szereplői a piacnak. A legújabb projekt, a June azonban már nemcsak gasztronómiai, hanem tudatos üzleti kísérlet is.

A June egy szervizdíj nélküli, egész nap működő vendéglátóhely / Fotó: Zsidai csoport

A koncepció alapja, hogy nem a hagyományos reggeli-ebéd-vacsora struktúrából indul ki, hanem abból, ahogyan ma egy városi ember él. A vendég nem feltétlenül fix étkezési időpontokban gondolkodik: dolgozik, találkozókra jár, útközben eszik, vagy épp csak beül egy italra. A June erre a kaotikus valóságra reagál. Ezzel a szemlélettel egy olyan, egész nap működő tér jön létre, amely képes folyamatos forgalmat generálni, így kevésbé függ a klasszikus étkezési csúcsidőktől, ezáltal stabilabb működést és kiszámíthatóbb bevételi szerkezetet jelenthet.

Mivel a June nem egy konkrét alkalomra pozicionálja magát, ugyanúgy működik gyors kávézóként, könnyed ebédelőhelyként vagy esti találkozópontként. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy szélesebb vendégkört szólítson meg és különböző fogyasztási helyzeteket fedjen le. A spontán betéréstől a tudatos éttermi élményig, itt minden vendég egyenlően fontos.

Amikor a közel-keleti konyha keveredik a magyar ételekkel

Az étlap is ezt a logikát követi. Magyar és közel-keleti inspirációk keverednek benne, de nem autentikus formában, hanem egy könnyen értelmezhető, modern kínálatként. A hangsúly a megosztható, gyakran kisebb adagokon van. Ez nemcsak a közösségi élmény szempontjából, hanem üzletileg is újító hozzáállás, hiszen alacsonyabb belépési árat tesz lehetővé, miközben több fogás rendelésére ösztönöz.

Az étterem alapelgondolása a megosztott közös nagycsaládi étkezések hangulatát hozza vissza és a valódi emberi kapcsolatokra tereli a hangsúlyt a rohanó automata városi környezetről.

A modell egyik legérdekesebb eleme, hogy a June nem számol fel szervizdíjat. Ez a hazai gyakorlatban szokatlan lépés és egyben merész kísérlet. A cél annak vizsgálata, hogy a nagyobb vendégforgalom képes-e ellensúlyozni az alacsonyabb árrést.