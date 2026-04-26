Furcsa jogszabályokkal gombolhatnak le több száz dolláros büntetéseket a turistáktól ezek az országok – mutatjuk, mire kell figyelni

Az egyik legismertebb és egyben legszigorúbban betartatott szabály Velence városához kötődik. A turisták körében sokáig népszerű galambetetés ma már kifejezetten tiltott tevékenység. A városvezetés 2008-ban vezette be a tilalmat, miután világossá vált, hogy a galambok ürüléke súlyosan károsítja a történelmi épületeket. A szabály ma is érvényben van: aki eteti a madarakat, 50 és 500 euró közötti bírságra számíthat, de nagyobb mennyiségű eleség szórása esetén akár 700 eurót is kiszabhatnak. A döntés mögött nem pusztán esztétikai, hanem komoly gazdasági megfontolások állnak, hiszen a műemlékek tisztítása évente milliós tétel lehet.

Szabálytalan elhordani a tengerpartot

Hasonlóan szigorú környezetvédelmi szemlélet jellemzi Szardínia szigetét is, ahol a „homoklopás” vált az egyik legnagyobb problémává. A turisták gyakran szuvenírként visznek haza egy-egy üvegnyi homokot, ám ez ma már súlyos jogsértésnek számít.

A helyi hatóságok még a repülőtereken is ellenőrzik a csomagokat, és ha homokot találnak, 500 és 3000 euró közötti bírságot szabhatnak ki.

Az intézkedés célja a partok természetes állapotának megőrzése, hiszen az évek során jelentős mennyiségű homok tűnt el a turisták miatt.

A pusztító magassarkú

A kulturális örökség védelmében Görögország is szigorú szabályokat hozott. Az olyan ikonikus helyszíneken, mint az Akropolisz vagy Epidaurosz, tilos magas sarkú cipőben tartózkodni. Ennek oka egyszerű: a vékony sarok károsíthatja az ősi köveket. Bár itt elsődlegesen nem pénzbírságról van szó, a szabály megszegőit egyszerűen nem engedik be, súlyosabb esetben pedig kártérítési eljárás is indulhat.

A híres rágótörvény

Ázsiában még ennél is meglepőbb tiltásokkal találkozhatunk. Szingapúr híres a szigorú közrendvédelmi szabályairól, amelyek közül a rágógumi tiltása világszerte ismert. Bár a személyes fogyasztás ma már nem jár börtönnel, a rágógumi importja és kereskedelme továbbra is tiltott. Azok, akik nagyobb mennyiséget próbálnak bevinni az országba, akár 1000 szingapúri dolláros bírságot vagy börtönbüntetést is kockáztatnak.