Az amerikai katonák távoznak – a helyi gazdaság összeomlik Németországban

Drámai hatással lehet a helyi gazdaságra az amerikai katonák számának csökkentése Németországban. Bár csupán pár ezer katonáról van szó, az érintett településeken munkahelyek sorsa függ a bázisoktól, van olyan város, amelyiknek szinte a teljes megélhetése ezen múlik, így nem meglepő, hogy az emberek aggódva lesik a híreket.

Friedrich Merz felbosszantotta Donald Trumpot, távoznak az amerikai katonák / Fotó: AFP

Donald Trump elnök május elején jelentette be, hogy drasztikusan csökkentik az Európában állomásozó katonák számát. Jelenleg 86 ezren szolgálnak a kontinensen, közülük 36 ezren Németországban – az ottani az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után.

A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Trump és Friedrich Merz vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. A német kancellár kemény véleményt fogalmazott meg Amerika képességéről, szerinte Irán megalázza az Egyesült Államokat.

Az amerikai elnököt azonban nem csupán ez a kijelentés bosszantotta fel, azt is rossz néven veszi, hogy több európai ország nem támogatta az iráni műveleteket.

Visleckre drámai hatással lesz az amerikai katonák távozása

Bár azt még nem lehet pontosan tudni, hogy hány amerikai katona és mikor hagyja el Németországot, hogy esetleg Lengyelországba költözzön át, sajtóértesülések szerint a döntés várhatóan érinti a vilsecki Rose laktanyában állomásozó 2. Stryker Lovassági Ezredet – és gyakorlatilag tönkreteszi a cseh határ közelében található, 6500 lakosú bajor kisváros gazdaságát.

Drámaiak lesznek a következmények, az egész város megélhetése a bázistól függ

– ismerte el a Reutersnek Thorsten Graedler, Vilseck márciusban megválasztott, frissen hivatalba lépett polgármestere.

Vilseck polgármestere szerint drámai helyzet vár a kisvárosra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem túlzott: a városka mellett van az Egyesült Államok legnagyobb külföldi, 233 négyzetkilométeres katonai kiképzőbázisa, amely a környék egyik legnagyobb munkaadója. Ráadásul az ott állomásozó katonákat szolgálják ki a helyi szolgáltatások,

a boltok,

a szórakozóhelyek

az éttermek,

sőt, még a helyi kutyakozmetikai szalon is,

így több ezer munkahely szűnhet meg.

„Az emberek első reakciója a félelem volt. Végül is nyolcvan éve élünk közeli barátságban az amerikai szomszédainkkal. Az amerikaiak a társasági életünk részei, sokan még a leszerelésük után is itt maradtak” – erősítette meg az aggodalmakat a polgármester Deutsche Wellének is.