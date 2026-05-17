Jönnek az adatok, amire Magyar Péter annyira várt: Orbán Viktor is megszólalt– most szabadul el igazán a hajóágyú?

Pénteken jelenik meg a részletes tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2026. április végi helyzetéről – derül ki a KSH makrogazdasági naptárából.

Fotó: Shutterstock

A május 8-án közzétett előzetes adatok szerint áprilisban (egy hónap alatt) 429,4 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere, szemben az előző évi azonos havi 376,4 milliárd forintos deficittel. A negyedik hónap végére a központi alrendszer deficitje ezzel 3849,8 milliárd forintra nőtt, ami az éves hiánycél 70,7 százaléka. A központi költségvetésben 3743,4 milliárd forintos a hiány, az elkülönített állami pénzalapoknál 43,9 milliárd forintos a többlet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150,3 milliárd forintos hiányt mutattak április végén.

Magyar Péter epekedve várja a pénteket

A leköszönő minisztereket előszeretettel felkérdező Magyar Péter is minden bizonnyal nagyon várja a pénteki adatközlést, hiszen visszatérő mondás részéről, mennyire rossz állapotban vette át a magyar gazdaságot, a tőle megszokott „finomkodás” nem szól másról, mint hogy kifosztották az államkasszát.

A kormányfő állításának alapja a költségvetés állapota lehet – írtuk korábbi elemzőcikkünkben, arra alapozva, hogy április végén, tehát az utolsó hónapban, amikor még az Orbán-kormány volt hatalmon, az államháztartás központi alrendszere 3849,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami jókora hiánynövekedést takart. Egyetlen hónap alatt 429,4 milliárd forinttal nőtt a deficit, áprilisban ekkora növekedést a hiányban még sosem láttunk. Ám ennél is lényegesebb, hogy az éves módosított hiánycél elérte a 70 százalékot. Ugyanakkor érdemes annyiban árnyalni a képet, hogy a költségvetés hosszú évek óta orrnehéz, a hiány 60-70 százaléka rendszerint az első három-négy hónapban teljesül, majd a nyári időszakban mérséklődik, mielőtt az év végén ismét lazulna a fiskális fegyelem.

Orbán Viktor: szamárság!

„A frissen hivatalba lépett miniszterelnök szamárságokat beszél” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon Magyar Péter vádjaira reagálva. A Fidesz elnöke szerint a leköszönt kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte. Azt írta, hogy az állami vagyont megduplázta, a devizatartalékot történelmi csúcsra emelte, az ország aranytartalékját 36-szorosára növelte. Az ország kifosztása a Tisza-kormány hivatalba lépésével most válik valóságos veszéllyé. A Pénzügyminisztériumot odaadták a bankároknak, a gazdasági minisztérium a Shellé, a Soros-hálózat beköltözött a miniszterelnöki hivatalba – írta a posztjában. A volt miniszterelnök azt is írta, hogy az ország kifosztása ellen harcolni fognak.

Ha Magyar Péter szerint Orbán Viktor kifosztotta az államkasszát, akkor még nem látta, hogy mit művelt a legnagyobb barátja, Donald Tusk

Orbán Viktorhoz hasonlóan az egy hete hivatalba lépett miniszterelnök első külföldi útja is Lengyelországba vezet. Magyar Péter varsói látogatása azonban nem csak emiatt szimbolikus jelentőségű: a magyar kormányfő ugyanis azzal a Donald Tuskkal találkozik, akinek vezetése alatt évek óta brutális költségvetési hiánnyal működik Lengyelország. Tavaly a lengyel államháztartási deficit 7 százalék felett alakult, mintegy 2,5 százalékponttal meghaladva a magyar hiányt. Ez azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter idehaza éppen az Orbán-kormányt bírálta élesen a költségvetés állapota miatt, azt állítva, hogy a kabinet kifosztotta az országot.



Mire várhatunk még a héten?