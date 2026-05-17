Váratlant húzott a Tesla-verő BYD, nem elég neki a szegedi gyár: bedobja a nagyágyút, mindenki Magyarországra figyel – elárasztják hazánkat a csúcstechnikával
A BYD közlése szerint a márka idén januárban és áprilisban Magyarország között 1190 új autót értékesített Magyarországon, melynek során a személy- és kishaszongépjárművek kategóriájában 2,46 százalékos.
Ez az adat az új energiával hajtott járművek (NEV - elektromos és plug-in hibrid autók) szegmensében 14 százalékos erősítést biztosítanak, a tisztán elektromos járművek szegmensében pedig az eladott 790 autó 17,1-től az első helyet biztosítja a márkának, átvéve a vezetést az idén rivális, a Teslától.
Legnépszerűbb modellje a SEAL U DM-i plug-in hibrid SUV volt 248 eladott autóval. Az eladások 80 százalékkal növekedtek az első négy hónapban a tavalyi év hasonló időszakához képest, amit az ország igazgatója a 8 elektromos és 5 plug-in hibrid modellből álló, legnagyobb kínálatnak tulajdonít.
Jelezte, hogy az idén további modelleket is bevezetnek. Kitért arra, hogy a gyártó egy másik márkája, a Denso is megérkezik idén a magyarországi piacra.
Az idei tervek között említette, hogy megkezdik a világ legerősebb sorozatgyártású elektromosautó-töltője bevezetését is. A Flash töltő képes perc alatt 10-ről 70 százalékra, 9 perc alatt pedig 10-ről 97 százalékra emelni egy elektromos autós töltőrendszer ötödik szintjét. A szupertöltők kezdetben a kereskedői hálózatban lesznek elérhetők.
Rényi-Vámos Ádám megerősítette, hogy a BYD az idei év során 30-ra tervezi növelni az értékesítési pontok számát a 2025. évi 15-ről.
Nagyon pörög a BYD, már több magyarországi gyára is van
A márka Európa 35 országában 2025 végén több mint 1000 tagú hálózattal rendelkezik, ezt az idén a tervek szerint megduplázza. A BYD multinacionális high-tech vállalati autóipari üzletága 2023 második felében jelent meg a magyarországi személyautó-piacon, indulásként két kereskedő partnerrel.
A vállalat korábban már jelen volt Magyarországon a komáromi buszgyárral, valamint a pátyi és fóti üzemegységekkel, jelenleg Szegeden építi európai személyautógyárát. Tavaly Budapestre költözött a BYD európai központja, ahol helyet kap az európai kutatás-fejlesztési központ is. A BYD Auto tavaly 4,6 millió autót értékesített globálisan.
