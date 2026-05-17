Visszatér az egyik legmegosztóbb mobiltelefon? Egyre többen menekülnek az okostelefonoktól, új erőre kapnak a régi kedvencek
Az okostelefon-piacon hosszú ideje nem történt valódi forradalom. Az elmúlt évek csúcsmobiljai egyre gyorsabbak, egyre erősebbek és egyre drágábbak lettek, miközben a felhasználói élmény sokak szerint egyre inkább kezdett egyformává válni. A legtöbb készülék ma már ugyanúgy néz ki: nagy kijelző, vékony káva, néhány kamera hátul és mesterséges intelligenciával megtolt szoftveres funkciók. Ebben a környezetben elsőre szinte abszurdnak tűnhet, hogy 2026-ban ismét növekszik az érdeklődés a fizikai billentyűzetes, nyomógombos, sőt, a kinyitható telefonok iránt is. Pedig pontosan ez történik: a BlackBerry-szerű mobilok lassan újra elkezdenek beszivárogni a piacra, és a jelenség sokkal többről szól egyszerű nosztalgiánál.
Újra hódíthat a BlackBerry-stílus
Az olyan cégek, mint a brit Clicks Technology vagy a kínai Unihertz már kifejezetten erre az új hullámra építenek. Olyan készülékeket fejlesztenek, melyek fizikai billentyűzetet kínálnak az érintőképernyő mellett, vagy teljesen szakítanak a modern okostelefonos dizájnnal. A legismertebb példa a Unihertz Titan sorozata, mely gyakorlatilag modern BlackBerry-utódnak tekinthető: négyzetes kijelző, fizikai QWERTY-billentyűzet, Android-rendszer és minimalista megközelítés.
Ami különösen érdekes, hogy ezeknek a készülékeknek a vásárlói között már nemcsak a régi BlackBerry-felhasználók jelennek meg. A Clicks szerint vásárlóik közel fele soha életében nem használt klasszikus billentyűzetes telefont. Ez azért fontos, mert azt mutatja:
a retrómobil-trend már nem pusztán nosztalgiafogyasztás, hanem tudatos ellenreakció a mai okostelefonos világra.
Az elmúlt néhány évben ugyanis látványosan nőtt az érdeklődés a digitális detox eszközök iránt. A HMD – a Nokia-márka jogait birtokló vállalat – gyakorlatilag külön üzletágat épített a retró készülékekre. Újra piacra dobták a legendás Nokia 3210-et, a 3310-et, több klasszikus kagylótelefont, valamint a 2660 Flip modellt is. Ezek már 4G-képesek, modern hálózatokon működnek, de tudatosan korlátozott funkcionalitással érkeznek: nincs TikTok, nincs végtelen görgetés, nincs állandó értesítéscunamit generáló alkalmazásrendszer.
Akadályozni kell a doomscollingot
A retrómobilok visszatérése mögött egy sokakat érintő jelenség is áll: a társadalmi fáradtság. Az okostelefonok az elmúlt másfél évtizedben gyakorlatilag a modern ember idegrendszerének külső bővítményévé váltak. A közösségi platformok algoritmusai úgy optimalizálják a felhasználói élményt, hogy a lehető legtöbb időt töltsük a kijelző előtt. Ebben a környezetben a fizikai billentyűzet vagy a nyomógombos működés valójában nem technológiai visszalépés, hanem egyfajta digitális önvédelem.
A CNBC-nek nyilatkozó fiatal felhasználók közül többen arról beszéltek, hogy a BlackBerry-szerű telefonok egyszerűen „kényelmetlenebbé” teszik az impulzív mobilhasználatot. Ez elsőre negatívan hangzik, de pontosan ez a lényeg:
a fizikai gombok, a kisebb kijelző és a kevésbé optimalizált közösségi élmény megszakítja az automatikus doomscrollingot.
Vagyis azt a jelenséget, amikor valaki szinte öntudatlanul görgeti órákon át a közösségi médiát.
Különösen ironikus, hogy ez a hullám éppen akkor erősödik, amikor a nagy technológiai cégek minden korábbinál agresszívebben próbálják az AI-t integrálni a telefonokba. Az Apple, a Google, a Samsung vagy a Microsoft egyaránt azon dolgozik, hogy a mesterséges intelligencia minél mélyebben épüljön be a felhasználói élménybe. Az új generációs telefonok már nem egyszerű eszközök akarnak lenni, hanem digitális asszisztensek, melyek helyettünk írnak, szerkesztenek, keresnek és kommunikálnak.
Ár, egyediség, stílus – unalmas már mindig ugyanaz
Ezzel párhuzamosan viszont egy kisebb, de jól látható réteg éppen az ellenkező irányba mozdul. Nem több funkciót akar, hanem kevesebbet. Nem még intelligensebb telefont keres, hanem olyat, mely kevésbé akarja folyamatosan lekötni a figyelmét. A retróhullám ráadásul már nem csak a nyomógombos Nokia-modellekről szól.
- Újra népszerűvé váltak a kagylótelefonok is.
- A Samsung Galaxy Z Flip sikere megmutatta, hogy a kinyitható dizájn nemcsak technológiai trükk lehet, hanem érzelmi termék is.
- A Motorola szintén feltámasztotta a Razr-szériát, miközben a kínai gyártók sorra kísérleteznek különböző hajlítható és kompakt formátumokkal.
Ez azért érdekes, mert hosszú éveken át a mobilpiac kizárólag az egyformaság irányába haladt. A gyártók lényegében ugyanazt a fekete üveglapot próbálták eladni különböző kamerákkal és processzorokkal. Most azonban először látszik komolyabb igény arra, hogy a telefonoknak újra karakterük legyen.
A retrótelefonok népszerűségében a gazdasági szempontok is szerepet játszanak. Egy modern csúcstelefon ára ma könnyedén meghaladja az 500-700 ezer forintot, miközben sok felhasználó valójában az ideje nagy részében ugyanazt a néhány alkalmazást használja. Ehhez képest egy nyomógombos vagy minimalista készülék töredékébe kerülhet egy prémium mobilnak.
Ráadásul az ilyen telefonoknál gyakran visszatérnek olyan funkciók, melyeket a nagy gyártók az elmúlt években eltüntettek. Ilyen például
- a fejhallgató-csatlakozó,
- a bővíthető memória
- vagy a többnapos akkumulátor-üzemidő.
Ezek korábban alapfunkciónak számítottak, ma viszont már szinte retró extrának hatnak.
A piac mérete egyelőre továbbra is kicsi. Senki nem várja, hogy a BlackBerry-szerű telefonok újra tömegtermékké váljanak. Az azonban egyre inkább látszik, hogy kialakulóban van egy stabil niche piac, melynek vásárlói hajlandók fizetni azért, hogy kevésbé legyenek folyamatosan online állapotban. És talán pontosan ez a legérdekesebb az egész történetben: miközben a technológiai ipar minden korábbinál gyorsabban próbálja még szorosabban az emberekhez láncolni a digitális világot, egyre többen kezdenek olyan eszközöket keresni, melyek végre egy kicsit eltávolítják őket tőle.