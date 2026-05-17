Olyan kamatot fizet a nagybank, hogy nem hisszük el: nem akármit kérnek cserébe, de a nyereségért megéri
A lakossági betétek több mint 86 százaléka – mintegy 12 800 milliárd forint – továbbra is látra szóló bankszámlákon van. Ez azt jelenti, hogy az emberek döntő többsége gyakorlatilag nulla kamattal tartja a pénzét a bankokban, miközben az aktuális betéti ajánlatokat kihasználva szép nyereséget érhetnének el.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint áprilisban a fogyasztói árak 2,1 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. Ez az infláció ugyan magasabb, mint az elmúlt hónapokban, de így is sokkal alacsonyabb az elmúlt években megszokottnál. Az elkövetkező hónapokban további emelkedés várható, de még ezt bekalkulálva is messze lesz attól, amilyen kamatot már a néhány hónapos betéti lekötéssel meg lehet kapni - hívják fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértői.
A bankoknál most rövid lekötésre elérhető, 6-7 százalék körüli vagy azt meghaladó betéti ajánlatok még a kamatjövedelmet terhelő, összesen 28 százalékos adóteher (15% szja és 13% szocho) levonása után is jóval az infláció feletti nyereséget jelenthetnek az ügyfeleknek, ha azok hajlandóak megmozgatni a pénzüket.
A 3 hónapos lekötések azoknak jók, akik most rövid időre keresnek kamatozó helyet a pénzüknek. Akár ezért, mert hamarosan szükségük lesz rá, akár azért, mert annak hosszabb távú sorsáról még nem döntöttek, de addig sem akarják parlagon hagyni.
A BiztosDöntés.hu lekötött betét kalkulátora szerint ezen a futamidőn jelenleg több bank is magas, a jelenlegi inflációt többszörösen meghaladó kamatot kínál.
Az MBH Bank legújabb, május 8-tól élő ajánlatában a 3 hónapos akciós betétre fix, évi 7,25 százalékos kamatot fizet (EBKM: 7,25%/7,35%). A betét lekötésének az a feltétele, hogy friss pénzként érkezzen a bankba. Ilyennek az számít, ami más bankból érkező átutalásból, céges számláról vagy készpénzbefizetésből származik, és a lekötést megelőző 31 napon belül írták jóvá a számlán. A minimum elhelyezhető összeg 100 000 forint, és ügyfelenként legfeljebb 50 millió forint köthető le így.
A számlacsomagjait májustól teljesen megújító Gránit Banknál a Hozampáros betéttel 3 hónapos futamidőre kiemelkedő, 8 százalékos éves kamat érhető el (EBKM: 8,00%). Ehhez a friss forrás mellett feltétel a bank eBank applikációján keresztül történő lekötés, valamint legalább a betét összegével megegyező értékű befektetési jegyet kell vásárolni és azt megtartani a futamidő alatt.
A Trive Bank sztenderd 3 hónapos eBetétje megújuló lekötéssel 6 százalékos kamatot kínál (EBKM: 6,00%). Emellett a Trive jelenlegi akciós eBetét ajánlatainál egyszeri lekötéssel 6,5 százalék, míg a megújuló lekötéssel 7 százalék éves kamat és EBKM érhető el. A megújuló, azaz folyamatos lekötésnél az emelt kamat csak az első periódusra vonatkozik, utána a betét a normál feltételek szerint kamatozik tovább. A minimum összeg mindkét esetben 100 000 forint, a lekötési maximum pedig 50 millió forint.
A MagNet Bank Prizma betétje 3 hónapos futamidőre évi 6,25 százalékos kamatot kínál (EBKM: 6,32%), amely új és meglévő ügyfelek számára is elérhető. Ehhez a kamathoz legalább 500 000 forint friss forrás elhelyezése szükséges, a lekötés pedig egyszerűen a MagNet netbankján keresztül.
Strukturált betétek: a piaci kamatoknál jóval magasabb hozammal csábítanak, de jobb ismerni ezeket a kockázatokat
A banki ajánlatok között fellelhetők olyan befektetések, amelyek a piaci kamatoknál jóval magasabb hozamot ígérnek. A „strukturált" jelzővel ellátott termékek azonban sokszor összetett feltételekhez kötött konstrukciók, amelyek mögött deviza- vagy piaci kockázatok húzódnak. Bár a név gyakran betétet vagy kötvényt sugall, működésük inkább opciós ügyletekhez hasonlít. Éppen ezért a látszólag vonzó hozam mögött sok esetben olyan kockázat áll, amelyet a befektetők gyakran csak később ismernek fel.