Száguld az OTP, szárnyra kapott a forint

A hazai piacon gyengüléssel indított a magyar deviza, miután a jegybank 50 bázisponttal, 5,25 százalékra csökkentette a meghirdetett devizacsere-facilitás kamatát – írja az Erste.

Az MNB tesztelte a piacot, és a jelek szerint jól vizsgázott a hazai fizetőeszköz. Az új kormány a Mol tájékoztatását követően továbbra is fenntartja az üzemanyagokra vonatkozó védett árakat, valamint kötelezettségvállalási stopot vezet be a minisztériumok számára: csak Kármán András pénzügyminiszter jóváhagyásával mehetnek a jelentősebb költések.

A kormány bejelentései mellett a globális kihatással bíró amerikai–kínai csúcstalálkozóra figyel a forintpiac is.

Eközben a dollár is erősödik az euró ellenében. Az euró-dollár keresztárfolyam újra 1,17 alá bukott, momentán 1,1692-nél jár a devizapár.