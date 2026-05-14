Száguld az OTP, szárnyra kapott a forint
Egyre jobban drágulnak csütörtök délután az OTP részvényei, négy óráig 2,6 százalékkal, 42 030 forintra emelkedett az árfolyam, miközben a BUX-é 0,9 százalékkal, 132 304 forintra nőtt.
A legnagyobb magyar bank a hagyományoknak megfelelően éjfél után néhány perccel publikálja első negyedéves gyorsjelentését.
A forint is magára talált a délelőtti gyengélkedés után. Míg fél tizenkettő körül még 358,55 forinton állt az euró árfolyama, a legújabb kötések már 357,4 körül alakulnak.
A hazai piacon gyengüléssel indított a magyar deviza, miután a jegybank 50 bázisponttal, 5,25 százalékra csökkentette a meghirdetett devizacsere-facilitás kamatát – írja az Erste.
Az MNB tesztelte a piacot, és a jelek szerint jól vizsgázott a hazai fizetőeszköz. Az új kormány a Mol tájékoztatását követően továbbra is fenntartja az üzemanyagokra vonatkozó védett árakat, valamint kötelezettségvállalási stopot vezet be a minisztériumok számára: csak Kármán András pénzügyminiszter jóváhagyásával mehetnek a jelentősebb költések.
A kormány bejelentései mellett a globális kihatással bíró amerikai–kínai csúcstalálkozóra figyel a forintpiac is.
Eközben a dollár is erősödik az euró ellenében. Az euró-dollár keresztárfolyam újra 1,17 alá bukott, momentán 1,1692-nél jár a devizapár.
Kedvezőtlen adatok jöttek a tengerentúlról: a termelői inflációs adatok is meghaladták a várakozásokat, és egyre hangsúlyosabb kínálati oldali árnyomásról tanúskodnak. Az iráni ügyekkel kapcsolatban elhalkultak a hírek, találgatások, mindenki a Trump–Hszi-találkozóra fókuszál. A szenátus szerdán megszavazta Kevin Warsht a Fed új elnökének, ez volt az eddigi legszorosabb voksolás a jegybankelnök-választások történetében.
Az amerikai kiskereskedelmi forgalom áprilisban havi szinten 0,5 százalékkal emelkedett, ami összhangban van a piaci várakozásokkal.