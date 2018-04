A versenyhivatal asztalára került a Mátrai Erőmű eladása

A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja, hogy nem támaszt-e versenyjogi aggályokat a Mátrai Erőmű (MERT) közelmúltban bejelentett eladása. Ha nem, akkor a társaság közvetett tulajdonosává a Mészáros-csoport válik, amely a Status Power Invest Kft.-n és a Mátra Energy Holding Zrt.-n keresztül szerzi meg az egyedüli irányítást a visontai társaság felett.

A mostani lépés már a második ügylet az ország egyetlen lignittüzelésű erőművének életében. Először ugyanis a Mészáros Lőrinchez köthető Opus csoport és a prágai központú Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) 50-50 százalékos vegyesvállalata, a Mátra Energy Holding Zrt. szerezte meg a MERT többségi hányadát – 72,63 százalékát – németországi tulajdonosaitól.

Az Opus nem sokkal ezután, március végén azonban bejelentette a BÉT-en, hogy két lépésben kivásárolja az EPH-t, az ügyletről már meg is állapodtak. Ez tehát az a döntés, amely most a GVH előtt van. A magyar és a cseh partner egyébként a lépést a nemzetgazdaság és a villamosenergia-ellátás szempontjából is kiemelt jelentőségű társaság hosszú távú működési stratégiájára, valamint fejlesztésére vonatkozó eltérő elképzelésekkel indokolta.

A MERT 26,15 százaléka az MVM Zrt.-é, 1,22 százaléka pedig egyéb részvényeseké.

A legutóbbi ügylet bejelentése után Mészáros Lőrinc, az erőmű főrészvényese ismertette, hogy a MERT 2012 és 2016 között több mint 52 milliárd forint adózott eredményt ért el, míg tavaly 9,1 milliárd forint vesztesége volt, és valószínűleg az idén is mínuszban marad.

