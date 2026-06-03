Megtört a forint lendülete, dollárkirály akcióba lépett

„A dollár-forint árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, mely 307,46-nál képez rövid távú ellenállási szintet. Az indikátorok itt is pozitív divergenciát mutatnak az árfolyammal szemben, az említett ellenállás áttörése esetén a 309-es sávtető jelenthet fontos ellenállást” – írja megint csak az Equilor.

A háttérben a dollár kurzusa szintén 0,3 százalékkal került feljebb az euró ellenében, jelenleg 1,16-nál jár az euró-dollár keresztárfolyam.

Most a devizapiacon mindent felülír, hogy a Hormuzi-szoros zárlata az energiaárak emelkedésével és a globális inflációs nyomás fokozódásával fenyeget, ami megerősíti azokat a várakozásokat, hogy a Federal Reserve (Fed) a korábban vártnál hosszabb ideig tarthatja a jelenlegi magas kamatszintet, illetve a háborús feszültség a dollár mint menedékeszköz felé tereli a befektetőket.