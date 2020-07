A Velencei-tó környéke lehet az idei ingatlanpiac nyertese

Magyarország harmadik legnagyobb természetes tavának települései rohamos mértékben fejlődtek az elmúlt 10 évben gazdasági és turisztikai szempontból is.

A legfrissebb kormányzati tájékoztatás alapján ebben az időszakban Velencén és Agárdon 79 százalékkal nőtt az eltöltött vendégéjszakák száma, és tavaly közel 130 ezren nyaraltak a környéken, amelyhez számtalan partszakasz felújítás és településszerkezeti modernizáció is párosult. Ezzel párhuzamosan az ingatlanpiac is fejlődött, egyre több és változatos újépítésű beruházások mellett a használtingatlanok ára is folyamatosan emelkedett. A régió településein azonban még így is kedvező lehetőségeket találhatnak az érdeklődők. Ingatlanközvetítő tapasztalatok alapján ráadásul egyre többen agglomerációs lehetőségként tekintenek a környékre, hiszen fél órán belül a főváros és például Székesfehérvár nagyváros is elérhető