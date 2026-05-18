Zugbányászat az aranyért: kétszáz illegális külföldi vállalkozást azonosítottak egy országban

Több mint kétszáz illegálisan működő aranybányász vállalkozást azonosítottak Kamerunban egy átfogó hatósági vizsgálat során. A kameruni bányászati minisztérium szerint a cégek túlnyomó része külföldi tulajdonban áll, jelentős részük kínai hátterű.
2026.05.18, 10:27
Frissítve: 2026.05.18, 10:48

A kameruni hatóságok az aranybányász vállalkozások vizsgálatát rendelték el, mivel feltűnően nagy eltérések mutatkoztak Kamerun hivatalos aranyexportadatai és a fogadó országok – különösen az Egyesült Arab Emírségek – által közölt importstatisztikák között. Az ügy ismét ráirányította a figyelmet az illegális aranybányászat, a csempészet és a korrupció évek óta húzódó problémájára – írja az Origo.

Afrikában az aranybányászat sok esetben kisipari, illetve kézzel végzett tevékenység, amelyet nemegyszer jogsértő módon folytatnak / Fotó: Matt Moyer (illusztráció)

Dúl a külföldiek által pénzelt illegális aranybányászat

A minisztérium közleménye szerint az ellenőrzések során mintegy 200 illegális vállalkozást azonosítottak az ország keleti térségeiben és az Adamawa régióban.

 A hatóságok szerint ezek több mint 95 százaléka külföldi kézben van.

A bányák többségében kisüzemi módszerekkel dolgoztak: kézi erővel és egyszerű eszközökkel folyt az arany kitermelése. A nyilvánosságra hozott lista szerint számos érintett céget kínai állampolgárok irányítanak.

A kameruni hatóságok azonnali hatállyal felszólították a vállalkozásokat a tevékenység leállítására, ugyanakkor egyelőre nem közöltek részleteket arról, várhatók-e büntetések vagy jogi eljárások.

Megdöbbentők az eltérések a külkereskedelmi adatokban

Az ügy hátterében az áll, hogy a hivatalos statisztikák között óriási különbségeket találtak. Az extraktív iparágak átláthatóságát ellenőrző nemzetközi szervezet, az EITI tavaly decemberi jelentése szerint Kamerun 953 kilogramm arany kitermelését jelentette, miközben hivatalosan mindössze 22,3 kilogramm exportját vallotta be. Ezzel szemben a fogadó országok összesen 15,2 tonna, vagyis 15 200 kilogramm Kamerunból származó arany importjáról számoltak be. Ez közel 680-szoros eltérés.

A szervezett bűnözéssel foglalkozó ISS Közép-Afrika-kutatója, Aicha Pemboura szerint az adatok arra utalnak, hogy a kameruni aranytermelés jelentős része – különösen a kisüzemi bányászatból származó mennyiség – nem jelenik meg a hivatalos csatornákban.

A szakértő egy márciusi jelentésben arra figyelmeztetett, hogy az arany jelentős részét informális hálózatokon keresztül csempészhetik ki az országból.

Bár Kamerun 2023-ban szigorúbb bányászati kódexet fogadott el az illegális kitermelés visszaszorítására, elemzők szerint a korrupció és a politikai befolyás továbbra is nagymértékben akadályozza a szabályok betartatását.

