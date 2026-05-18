Befagyott a kikötői konténerforgalmi verseny, az élbolyt nem tudják befogni feltörekvő városok

2024-ben világszerte 743 millió TEU-nyi árut kezeltek a kikötők, és ennek több mint fele mindössze húsz kikötőn haladt át – írja az Origo iparági kimutatások alapján. Kína egymaga a globális konténerforgalom több mint 40 százalékát adja, ami jól mutatja az ország meghatározó szerepét a nemzetközi gyártási és exportláncokban. A világ hat legforgalmasabb kikötője közül öt kínai, az első helyen Sanghaj áll.

Egy konténerszállító hajó a sencseni kikötőben a terminálnál, Kínában / Fotó: Bloomberg

Kína uralja a kikötői rangsort

A sanghaji kikötő 2024-ben több mint 51,5 millió TEU forgalmat bonyolított le, ezzel toronymagasan a világ legforgalmasabb kikötője lett. A második helyen álló Szingapúr ugyanebben az évben több mint tízmillió TEU-val kevesebbet kezelt.

Az alábbi táblázat a világ húsz legnagyobb konténerkikötőjét és azok 2024-es árumozgatási adatait mutatja be:

Helyezés Kikötő Ország TEU (millió) 1. Sanghaj Kína 51,5 2. Szingapúr Szingapúr 41,1 3. Ningpo-Csousan Kína 39,3 4. Sencsen Kína 33,4 5. Csingtao Kína 30,9 6. Kuangcsou (Kanton) Kína 26,1 7. Puszan Dél-Korea 24,4 8. Tiencsin Kína 23,3 9. Dzsabal Ali (Dubaj) Egyesült Arab Emírségek 15,5 10. Port Klang Malajzia 14,6 11. Rotterdam Hollandia 13,8 12. Hongkong Kína 13,7 13. Antwerpen-Brugge Belgium 13,5 14. Hsziamen Kína 12,3 15. Tanjung Pelepas Malajzia 12,3 16. Los Angeles Egyesült Államok 10,3 17. Tanger Med Marokkó 10,2 18. Tajcang (Szucsou) Kína 9,7 19. Long Beach Egyesült Államok 9,6 20. Laem Chabang Thaiföld 9,6

Kína fölénye nem csupán Sanghaj esetében érzékelhető. Ningpo-Csousan 39,3 millió, Sencsen 33,4 millió, Csingtao 30,9 millió, míg Kuangcsou 26,1 millió TEU forgalmat ért el – ezek az értékek Szingapúrt leszámítva minden más nem kínai kikötőt megelőznek.

A kínai kikötők mai jelentősége nemcsak az ország gazdasági felemelkedéséből fakad, hanem történelmi gyökerei is vannak. 1757 és 1842 között például Kuangcsou – akkori nevén Kanton – volt az egyetlen kikötő, ahol a nyugati kereskedők hivatalosan üzletelhettek Kínával.

S noha a lista élén főként kínai kikötők szerepelnek, Ázsia más országai is fontos szerepet töltenek be a globális hajózásban. A világ legforgalmasabb kikötőinek mintegy háromnegyede a kontinensen található, köztük Szingapúr, Puszan (24,4 millió TEU) és Port Klang (14,6 millió TEU).

Több jelentős kikötő stratégiai tengeri útvonalak közelében helyezkedik el. Szingapúr és Port Klang például a Malaka-szoros mellett fekszik, amely a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala: a globális árukereskedelem hozzávetőleg 25-30 százaléka halad át rajta.

A Közel-Keleten Dubaj Dzsabal Ali kikötője számít a legnagyobb forgalmúnak Kelet-Ázsián kívül 15,5 millió TEU-s árumozgatással. A Perzsa-öböl térségében található létesítmény a világ legnagyobb mesterséges kikötője, üzemeltetője pedig az emírségekbeli logisztikai óriás, a DP World.