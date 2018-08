Ezt váltja ki az új BMW-gyár Debrecenben

A lakáspiacon kívül az ipari és kiskereskedelmi ingatlanoknál is fejlesztési cunami indulhat Debrecenben és környékén az oda települő BMW-gyár hatására. Az Otthontérkép adatai szerint akár 20-30 százalékkal is emelkedhetnek a lakásárak a következő két-három évben. A portál a másik két autóipari központunkat is megvizsgálta, ott már évek óta folyamatosak a fejlesztések és ütemes a drágulás.