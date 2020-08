DK: kétezer embert küldenek el a győri Audi-gyárból

A Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatót tart ma arról, hogy értéesülésük szerint kétezer embert küldenek el a győri Audi-gyárból. Villámcsapásként érheti a dolgozókat a hír, ha egyáltalán igaz, hiszen az Audi Hungária Független Szakszervezet és az Audi Hungaria Zrt.

vezetése 2020.április 23-án megállapodást írtak alá. A megállapodás célja a vírushelyzet okozta gazdasági nehézségek enyhítése, a munkatársaink munkahelyeinek hosszútávú megőrzésének elősegítése.

A szakszervezet akkor itájékoztatás szerint a munkahelyek megőrzése érdekében megegyeztek a munkáltatóval a bérmegállapodásban 2020-as évre rögzített egyszeri kifizetés szabadság napokra történő váltásában. Továbbá a munkáltatói oldallal folytatott közös egyeztetés eredményeként a érdekvédelmi szervezet támogatta a munkáltatót az idei évre járó 13. havi juttatás kifizetésének pótszabadságként és egyszeri kifizetésként történő átváltásának kezdeményezésében. Szintén része volt a megállapodás csomagnak, hogy a munkáltató az elkövetkezendő időszakban további napok tekintetében is alkalmazza az állásidő intézményét.

A Világgazdaság pénteken írta meg, hogy hatmilliárd euróval, átszámítva több mint 2000 milliárd forinttal szállította le az Audi Hungaria Zrt. alaptőkéjét a társaság egyedüli részvényese, az Audi AG. A Cégközlönyben olvasható tájékoztató szerint a lépésről egy idén május 27-én hozott tulajdonosi határozat döntött, amelynek végrehajtását köve­tően a győri leány alaptőkéje 201 ezer euróra olvadt. A Cégközlönyben az is szerepel, hogy az alaptőke drasztikus megvágása a saját tőke más elemének növelése céljából következett be.

A tőkeleszállítás után az Audi AG 2010 darab, 100 euró névértékű törzsrészvénnyel rendelkezik. Az alaptőke leszállítása úgy történt, hogy a társaság törzsrészvényeiből bevontak 60 millió darab, egyenként 100 euró névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényt. Tehát a tőkeleszállítást követően az alaptőkét a fennmaradó 2010 darab törzsrészvény testesíti meg. Megkeresésünkre az ügyben a győri Audi hangsúlyozta, hogy a tőkét a tulajdonosok döntése alapján strukturálták át, illetve azt is leszögezte, hogy a vállalat operatív működését nem érinti a fejlemény.