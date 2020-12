Beszakadt a hazai öltönypiac

Nagymértékben csökkent az eladott öltönyök száma az elmaradt esküvők, szalagavatók és a home office elterjedése miatt, de céges formaruhákból is jóval kevesebb fogy az idén.

L egalább tízezer arcmaszkot gyártottak le március közepe óta a MrSale Öltönyüzlet varrodájában, ahol az éles váltásra a pandémia első hulláma nyomán bekövetkezett azonnali, 70 százalékos forgalomvesztés kényszerítette a társaságot. Békés Bence cégvezető a Világgazdaságnak elmondta,

október végéig 40 százalékkal csökkent az időarányos forgalmuk, noha az év remekül indult, idén is 10 százalékos bevételnövekedést terveztek.

A vásárlók száma mostanáig 37 százalékkal, az eladott termékek darabszáma 49 százalékkal maradt el az előző évitől, az árbevétel-kiesés pedig év végére akár 60 százalékos is lehet. A két utolsó, máskor nagy forgalmú hónapban a rendezvénystop és a kijárási korlátozások miatt továbbra sincs kereslet az elegáns férfiruhára, de a formaruhákra sem sok. Az idén elmaradnak a teljes cserék, jellemzően csak az újonnan belépő alkalmazottaknak rendelnek a vállalkozások céges öltözéket. Kiestek az éttermek és a teljes szállodaszektor is a megrendelői körből – sorolja a cégvezető.

A MrSale Öltönyüzlet tulajdonosai – bár már eddig is 20-25 millió forintos veszteséget kénytelenek elkönyvelni a pandémia miatt beszakadt ruházati piacon – a korábbi nyereséges évek megtakarításai-ból tovább finanszírozzák az idei működést, és nem küldtek el dolgozókat sem. Ezzel a korábbi évek jó teljesítményét és a céghez való lojalitást akarják most honorálni. Emellett az is a bevált csapat egyben tartására motiválja a cégvezetést, hogy tavaszra kedvezőbb helyzetet remélnek, és azt, hogy újra felpörög az elegáns ruházati termékek kereskedelme.

Az óvatos bizakodásra okot ad, hogy a járvány első és második hulláma között is gyorsan megindult a növekedés, az időarányos elmaradást akkor sikerült 30 százalékra leszorítani.

Az első hullám után azonnal a webáruház felállítására koncentrált a cég, bár az időkorlát nélküli, százszázalékos, indoklásmentes visszavásárlási garancia mellett sem könnyű a 19–70 ezer forintos ársávban kínált öltönyöket értékesíteni. Az elegáns férfiruházatban az árérzékeny, átlagos jövedelmű vásárlókat célzó öltönykereskedelmi cég vevőkörét érintette legérzékenyebben a járvány, a helyzetüket bizonytalannak érző vásárlók lemondási listájának elején szerepel az elegáns ruházat – szögezi le Békés Bence. A magas jövedelműeket célzó divatmárkák forgalmát egyelőre kevésbé rángatta meg a pandémia – véli a cégvezető, aki szerint a most kiesett forgalom később sem pótlódik, az elhalasztott vásárlások révén megtakarított pénzt nem félreteszik, hanem másra költik a vásárlók.

A maszkokat továbbra is árusítja az öltönykereskedelemre specializálódott cég, de azokból már minimális az eladás, miután a kezdeti hiánytermékből mára széles körben elérhető divatcikk lett.

A 2001-ben alapított magyar vállalkozás, a MrSale mögött álló Eucalyptus Kft. tavaly 680 millió forintos forgalmat ért el, amelyet várhatóan jövőre sem lesz képes megismételni. A marketingkiadásokat mégsem csökkentette a vállalkozás, és a korábbi években kialakult, elégedett törzsvásárlói körtől most segítséget kap: a vevők egy része jelzi, hogy nem szükségből, hanem szolidaritásból vásárol, azért, hogy az öltönyház forgalmának növelésével hozzájáruljon a cég veszteségeinek csökkentéséhez.