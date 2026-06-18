Köhög Európa gazdasági erős embere, a friss diagnózis idült betegségre utal

„A német gazdaság fellendülése lendületet vett az elmúlt téli félévben” – áll az Ifo legfrissebb előrejelzésében, melyet a Reuters idéz. Ám a jelentés előretekintve megállapítja, hogy a közel-keleti konfliktus által kiváltott hirtelen energiaár-emelkedés csökkenti a háztartások vásárlóerejét, és rányomja a bélyegét a lakossági fogyasztásra.

A Tesla Berlin melletti Gigafactory elektromosautó-gyárában álló félkész modell - rontotta a német GDP-előrjelzését az Ifo / Fotó: gofra

Ifo: nincs ok az örömre a jövőbe tekintve

Az intézet abból indul ki, hogy a közel-keleti konfliktus a következő hetekben rendeződik, és az energiaárak fokozatosan csökkenni fognak, de figyelmeztetett arra, hogy az előrejelzés „jelentős lefelé mutató kockázatokat” hordoz magában, ha a konfliktus újra fellángolna.

A németországi infláció az idei évben várhatóan 2,9 százalékra emelkedik, majd 2027-ben kismértékben, 2,7 százalékra mérséklődik – ez több, mint az Ifo korábbi előrejelzése –, mivel a magasabb olajárak megjelennek a termékek és szolgáltatások áraiba.

A hosszú távú kilátások továbbra is gyengék az Ifo szerint:

a potenciális növekedés az évtized végére várhatóan mindössze 0,1 százalékra esik vissza a demográfiai nyomás és a gyenge termelékenység-növekedés miatt.

A termelékenységi versenyben való lemaradás különösen a német autóiparban tapasztalható a kínai vállalatoknál látottaknál látott összevetésben, az ezzel és a német autógyártást érő kihívásokkal folglalkozó cikkünket a Világgazdaság oldalán ide kattintva nyithatja meg.

Kockázati leltárt készített az Ifo

Az intézet feltételezi, hogy a közel-keleti konfliktus a következő hetekben megnyugvással zárul, és az energiaárak fokozatosan csökkennek, ám az értékelés szerint ez csak addig tarthat, ha a konfliktusnak valóban vége lesz. Ellenkező esetben az energiaárak újra emelkedésnek indulnak.

Az Ifo szerint a fiskális politika kölcsönözheti a lendületet a visszafogottabb növekedésnek az előjelzés időszakában. Ez azt jelenti az elemzés szerint, hogy

az infrastruktúrára,

a klímasemlegességre, és

a védelemre fordított többletkiadások növelik a fogyasztási és beruházási kiadásokat.

A várakozások szerint 2026-ban és 2027-ben a gazdasági teljesítmény 0,9, illetve 0,5 százalékát kitevő expanzív fiskális ösztönző intézkedésekre kerül sor.

A fiskális élénkítés mindkét évben 0,5 százalékponttal járul hozzá a bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez.

Ugyanakkor a költségvetési hiány a GDP 2,8 százalékáról (2025) várhatóan 4,1, illetve 4,9 százalékra emelkedik. A bruttó adósság várhatóan 2027-re a gazdasági teljesítmény 68,1 százalékára duzzad

Az intézet szerint a munkaerőpiac a fellendülés jeleit mutatja, de a talpra álláshoz több időre van szükség.

Sőt, a foglalkoztatottak száma valószínűleg 140 000 fővel csökken 2026-ban, és csak 63 000 fővel nő 2027-ben. Ugyanakkor a munkanélküliek száma várhatóan 31 000 fővel nő idén, és 123 000 fővel csökken jövőre.

A munkanélküliségi ráta várhatóan 6,3 százalék lesz 2026-ban, és 6,1 százalékra csökken 2027-ben.