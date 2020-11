Csődvédelmet kért az egyik ismert olasz luxuscég

Újabb luxuscég válhat a járvány áldozatává: az olasz Furla luxusbrand amerikai divíziója csődvédelmet kért, bár a divatóriás­nak már a járvány előtt sem ment annyira jól az Egyesült Államokban.

A Furla luxuscég amerikai divíziója a Covid–19-járványra hivatkozva csődvédelemért folyamodott New Yorkban – írja a The Wall Street Journal. A Chapter 11-ként ismert csődvédelmi eljárás elnevezése az Egyesült Államok csődtörvényének 11. fejezetében leírtakra utal. Egy vállalat jellemzően akkor kéri, amikor még van némi esély arra, hogy az eszközök átszervezésével elkerüljék a teljes fizetésképtelenséget. Ha ez mégsem sikerülne, akkor léphet életbe a Chapter 7, a felszámolási eljárás.

A Furla amerikai részlege tehát abban bízik, hogy sikerül úgy átszervezni a működést, hogy megszabaduljon az adósságoktól. Az újratervezésben elsősorban az e-kereskedelemre és a nagybani értékesítésre koncentrál majd a társaság.

A Furla márkát 1927-ben alapította a Furlanetto család. A bolognai anyavállalat mára táskáiról, tárcáiról, sáljairól, ékszereiről, cipőiről és egyéb kiegészítőiről lett híres. Pénzügyi gondjaival nincs egyedül a luxusmárkák piacán: az Egyesült Államokban a többi között a Neiman Marcus áruházlánc és a Century 21 is bezárt, illetve csődvédelmet kért a koronavírus okozta leállás miatt.

A Furla amerikai divíziója azután kérte a csődvédelmet, hogy az első három negyedévben a bevétele 67 százalékkal zuhant az előző év azonos időszakához képest.

A nagybani értékesítés az Egyesült Államokban, Közép- és Dél-Amerikában is tetemes veszteségeket szenvedett a járvány miatti lezárások és korlátozások következtében.

Bár a mostani eseményekhez közvetlenül a koronavírus-járvány vezetett, a Furla amerikai részlege már évek óta gyengélkedett. Tavaly elkezdték csökkenteni a működési és rezsiköltségeket, egyúttal igyekeztek mind nagyobb hangsúlyt fektetni az online és a nagybani értékesítésre. A vírus év eleji megjelenése tovább rontotta a helyzetet, és

márciusra már tizennégy helyen kényszerültek üzleteik bezárására hét amerikai államban.

Most azt közölte a társaság, hogy négy áruházbérlési szerződést is megszüntetnek, Miamiban, Bostonban, a texasi Cypressben és New Yorkban.

A bíróságra benyújtott dokumentumokból az is kiderült, hogy a Furla mintegy nyolcvan hitelezőnek és főbérlőnek tartozik nagyjából összesen kétmillió dollárral. Az olasz anyacégnek az Egyesült Államokon kívül Franciaországban, Japánban, Kínában és Dél-Koreában vannak leányvállalatai.