Pörög a jegybanki aranybiznisz, nemcsak vásárolják, hanem el is adják a nemesfémet
Az aranyat válságok idején az egyik alapvető menedékeszköznek tartják, ami nemcsak a befektetők, hanem az országok jegybankjainak figyelmét is magára vonja, amint azt az elmúlt évek jegybanki aranyvásárlásai mutatják. A nemesfémet azonban nemcsak vásárolják, hanem el is adják a központi pénzintézetek, általában akkor, amikor likviditásra van szükségük. 2026-ban Lengyelország áll az élen az aranyfelhalmozásban: eddig több mint 20 tonnával növelte tartalékait, ami idén eddig a legnagyobb bővítés a jegybankok között – írja az Origo.
Az aranyügyletek listáját eddig Lengyelország vezeti
A lap által közölt összesítés szerint Lengyelország mögött Üzbegisztán és Kazahsztán áll a mennyiség tekintetében legnagyobb aranyügyleteket bonyolító országok listáján. A két ország szereplése nem véletlen: folytatják a közép-ázsiai gazdaságokra jellemző, stabil aranyfelhalmozási trendet. A februárig tartó jegybanki aranykészlet-változásokat az alábbi táblázat összegzi (a nettó változás a vásárolt és értékesített készlet – amennyiben volt – egyenlege):
|Ország
|Nettó változás (tonna arany)
|Lengyelország
|20,23
|Üzbegisztán
|16,48
|Kazahsztán
|6,51
|Malajzia
|4,98
|Csehország
|3,36
|Kína
|2,18
|Kambodzsa
|1,69
|Indonézia
|1,51
|Szerbia
|0,99
|Fülöp-szigetek
|0,46
|Salvador
|0,29
|Szingapúr
|0,20
|Málta
|0,12
|Mongólia
|0,08
|Egyiptom
|0,06
|Katar
|0,02
|Mexikó
|-0,02
|Fehéroroszország
|-0,05
|Kirgizisztán
|-1,07
|Bulgária
|-1,88
|Törökország
|-8,08
|Oroszország
|-15,55
A globális tartalékkezelésben fordulópontot jelentett, amikor 2022-ben mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz jegybanki eszközt befagyasztottak az orosz–ukrán háború kitörését követően. Ennek hatására Kína és több közép-ázsiai ország felgyorsította aranyvásárlásait, mivel az arany olyan tartalékeszköz, amely kívül esik a külföldi kormányok hatáskörén.
A devizatartalékokkal ellentétben az arany nem tartozik idegen joghatóság alá, ami különösen vonzóvá teszi egy bizonytalan geopolitikai környezetben. Kisebb vásárlók, mint Kambodzsa és Szerbia, szintén fokozatosan növelik aranykitettségüket.
A másik oldalon Oroszország és Törökország a legnagyobb nettó aranyeladók 2026-ban:
- Oroszország aranytartaléka főként 2002 és 2025 között épült fel 1900 tonna feletti vásárlással a mostani szintre. Oroszország esetében a mostani eladások a növekvő költségvetési nyomásra utalnak, amelyet a háborús kiadások és a szankciók együttesen okoznak.
- Törökország aranytartalékainak csökkentése ezzel szemben főként belpolitikai gazdasági intézkedésekhez kapcsolódik, beleértve a líra stabilizálására irányuló lépéseket és a belföldi aranykereslet kezelését. Törökország hosszú évek óta küzd a magas inflációval és a nemzeti fizetőeszköz gyengülésével.
Further details can be read in Origo's compilation.