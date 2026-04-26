Deviza
EUR/HUF364,3 -0,07% USD/HUF311,04 0% GBP/HUF419,82 -0,25% CHF/HUF396,35 +0,04% PLN/HUF85,96 0% RON/HUF71,66 0% CZK/HUF14,97 0% EUR/HUF364,3 -0,07% USD/HUF311,04 0% GBP/HUF419,82 -0,25% CHF/HUF396,35 +0,04% PLN/HUF85,96 0% RON/HUF71,66 0% CZK/HUF14,97 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
arany
jegybanki aranytartalék
adásvétel

Pörög a jegybanki aranybiznisz, nemcsak vásárolják, hanem el is adják a nemesfémet

Adják-veszik a világ jegybankjai idén is az aranyat, noha 2026-ban egymáshoz képest eltérő stratégiákat követnek az aranytartalékok kezelésében. Míg egyes országok – például Lengyelország, Üzbegisztán és Kína – növelik készleteiket, addig mások, köztük Oroszország és Törökország, eladásokkal reagálnak a gazdasági nyomásra. E megosztottság jól mutatja az arany kettős szerepét: egyszerre szolgál geopolitikai fedezetként és likviditási forrásként is.
VG
2026.04.26, 13:51
Frissítve: 2026.04.26, 17:21

Az aranyat válságok idején az egyik alapvető menedékeszköznek tartják, ami nemcsak a befektetők, hanem az országok jegybankjainak figyelmét is magára vonja, amint azt az elmúlt évek jegybanki aranyvásárlásai mutatják. A nemesfémet azonban nemcsak vásárolják, hanem el is adják a központi pénzintézetek, általában akkor, amikor likviditásra van szükségük. 2026-ban Lengyelország áll az élen az aranyfelhalmozásban: eddig több mint 20 tonnával növelte tartalékait, ami idén eddig a legnagyobb bővítés a jegybankok között – írja az Origo.

Poland,Map,And,Flag,,Gold,Ingots,-,3d,Illustration lengyel arany
A jegybankok nemcsak vesznek, hanem szükség esetén el is adnak aranyat / Fotó: PX Media

Az aranyügyletek listáját eddig Lengyelország vezeti

A lap által közölt összesítés szerint Lengyelország mögött Üzbegisztán és Kazahsztán áll a mennyiség tekintetében legnagyobb aranyügyleteket bonyolító országok listáján. A két ország szereplése nem véletlen: folytatják a közép-ázsiai gazdaságokra jellemző, stabil aranyfelhalmozási trendet. A februárig tartó jegybanki aranykészlet-változásokat az alábbi táblázat összegzi (a nettó változás a vásárolt és értékesített készlet – amennyiben volt – egyenlege):

OrszágNettó változás (tonna arany)
Lengyelország20,23
Üzbegisztán16,48
Kazahsztán6,51
Malajzia4,98
Csehország3,36
Kína2,18
Kambodzsa1,69
Indonézia1,51
Szerbia0,99
Fülöp-szigetek0,46
Salvador0,29
Szingapúr0,20
Málta0,12
Mongólia0,08
Egyiptom0,06
Katar0,02
Mexikó-0,02
Fehéroroszország-0,05
Kirgizisztán-1,07
Bulgária-1,88
Törökország-8,08
Oroszország-15,55

A globális tartalékkezelésben fordulópontot jelentett, amikor 2022-ben mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz jegybanki eszközt befagyasztottak az orosz–ukrán háború kitörését követően. Ennek hatására Kína és több közép-ázsiai ország felgyorsította aranyvásárlásait, mivel az arany olyan tartalékeszköz, amely kívül esik a külföldi kormányok hatáskörén. 

A devizatartalékokkal ellentétben az arany nem tartozik idegen joghatóság alá, ami különösen vonzóvá teszi egy bizonytalan geopolitikai környezetben. Kisebb vásárlók, mint Kambodzsa és Szerbia, szintén fokozatosan növelik aranykitettségüket. 

A másik oldalon Oroszország és Törökország a legnagyobb nettó aranyeladók 2026-ban:

  • Oroszország aranytartaléka főként 2002 és 2025 között épült fel 1900 tonna feletti vásárlással a mostani szintre. Oroszország esetében a mostani eladások a növekvő költségvetési nyomásra utalnak, amelyet a háborús kiadások és a szankciók együttesen okoznak.
  • Törökország aranytartalékainak csökkentése ezzel szemben főként belpolitikai gazdasági intézkedésekhez kapcsolódik, beleértve a líra stabilizálására irányuló lépéseket és a belföldi aranykereslet kezelését. Törökország hosszú évek óta küzd a magas inflációval és a nemzeti fizetőeszköz gyengülésével.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
