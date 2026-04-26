Pörög a jegybanki aranybiznisz, nemcsak vásárolják, hanem el is adják a nemesfémet

Az aranyat válságok idején az egyik alapvető menedékeszköznek tartják, ami nemcsak a befektetők, hanem az országok jegybankjainak figyelmét is magára vonja, amint azt az elmúlt évek jegybanki aranyvásárlásai mutatják. A nemesfémet azonban nemcsak vásárolják, hanem el is adják a központi pénzintézetek, általában akkor, amikor likviditásra van szükségük. 2026-ban Lengyelország áll az élen az aranyfelhalmozásban: eddig több mint 20 tonnával növelte tartalékait, ami idén eddig a legnagyobb bővítés a jegybankok között – írja az Origo.

A jegybankok nemcsak vesznek, hanem szükség esetén el is adnak aranyat

A lap által közölt összesítés szerint Lengyelország mögött Üzbegisztán és Kazahsztán áll a mennyiség tekintetében legnagyobb aranyügyleteket bonyolító országok listáján. A két ország szereplése nem véletlen: folytatják a közép-ázsiai gazdaságokra jellemző, stabil aranyfelhalmozási trendet. A februárig tartó jegybanki aranykészlet-változásokat az alábbi táblázat összegzi (a nettó változás a vásárolt és értékesített készlet – amennyiben volt – egyenlege):

Ország Nettó változás (tonna arany) Lengyelország 20,23 Üzbegisztán 16,48 Kazahsztán 6,51 Malajzia 4,98 Csehország 3,36 Kína 2,18 Kambodzsa 1,69 Indonézia 1,51 Szerbia 0,99 Fülöp-szigetek 0,46 Salvador 0,29 Szingapúr 0,20 Málta 0,12 Mongólia 0,08 Egyiptom 0,06 Katar 0,02 Mexikó -0,02 Fehéroroszország -0,05 Kirgizisztán -1,07 Bulgária -1,88 Törökország -8,08 Oroszország -15,55

A globális tartalékkezelésben fordulópontot jelentett, amikor 2022-ben mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz jegybanki eszközt befagyasztottak az orosz–ukrán háború kitörését követően. Ennek hatására Kína és több közép-ázsiai ország felgyorsította aranyvásárlásait, mivel az arany olyan tartalékeszköz, amely kívül esik a külföldi kormányok hatáskörén.

A devizatartalékokkal ellentétben az arany nem tartozik idegen joghatóság alá, ami különösen vonzóvá teszi egy bizonytalan geopolitikai környezetben. Kisebb vásárlók, mint Kambodzsa és Szerbia, szintén fokozatosan növelik aranykitettségüket.

A másik oldalon Oroszország és Törökország a legnagyobb nettó aranyeladók 2026-ban:

Oroszország aranytartaléka főként 2002 és 2025 között épült fel 1900 tonna feletti vásárlással a mostani szintre. Oroszország esetében a mostani eladások a növekvő költségvetési nyomásra utalnak, amelyet a háborús kiadások és a szankciók együttesen okoznak.

Törökország aranytartalékainak csökkentése ezzel szemben főként belpolitikai gazdasági intézkedésekhez kapcsolódik, beleértve a líra stabilizálására irányuló lépéseket és a belföldi aranykereslet kezelését. Törökország hosszú évek óta küzd a magas inflációval és a nemzeti fizetőeszköz gyengülésével.

