Itt vannak a tuti tippek - mutatjuk, hogy mibe fektetett Donald Trump márciusban

Donald Trump amerikai elnök márciusban legalább 51 millió dollár értékben vásárolt kötvényeket – derül ki a szombaton közzétett pénzügyi nyilatkozatokból. A vásárlások több szektort is érintettek.

Trump jól bevásárlt kötvényekből márciusban

Trump a múlt hónapban 175 pénzügyi tranzakciót hajtott végre az amerikai Kormányzati Etikai Hivatal (U.S. Office of ​Government Ethics) által közzétett dokumentumok szerint. A nyomtatványok nem tartalmazzák az egyes eladások vagy vásárlások pontos értékét, csak értéksávokat adnak meg.

A közzétett eszközök többsége önkormányzati kötvény volt, amelyeket államok, megyék, iskolakörzetek és más, kormányzati szervekhez vagy köz- és magánszféra együttműködéséhez kötődő szervezetek bocsátottak ki.

A 26 legnagyobb tranzakciója – egyenként 1–5 millió dollár közötti értékben – főként önkormányzati kötvényekre vagy amerikai államkötvényekre irányult, bár kettő ezek közül vállalati kötvényvásárlás volt; a Weyerhaeuser (az egyik legnagyobb amerikai faipari vállalat) és a General Motors papírjaiból vásárolt be. Emellett

befektetett egy, magas hozamú kötvényindexet követő tőzsdén kereskedett alapba (ETF) is.

Trump diverzifikált portfóliót tart

Az elnök vállalati kötvényeket vásárolt

az energia-,

technológiai,

egészségügyi és pénzügyi szolgáltatási szektorokból,

többek között olyan kibocsátóktól, mint

a Constellation Energy,

az Occidental Petroleum,

a Broadcom,

az Nvidia,

a Meta Platforms,

a Microsoft,

valamint a Wall Street-i bankok közül

a Citigroup,

a Goldman Sachs és a JPMorgan Chase,

továbbá a Boeing.

Trump kötvényvásárlásainak összesített maximális értéke valamennyi eszközosztályt figyelembe véve mintegy 161 millió dollár.

