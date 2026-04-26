Itt vannak a tuti tippek - mutatjuk, hogy mibe fektetett Donald Trump márciusban
Donald Trump amerikai elnök márciusban legalább 51 millió dollár értékben vásárolt kötvényeket – derül ki a szombaton közzétett pénzügyi nyilatkozatokból. A vásárlások több szektort is érintettek.
Trump a múlt hónapban 175 pénzügyi tranzakciót hajtott végre az amerikai Kormányzati Etikai Hivatal (U.S. Office of Government Ethics) által közzétett dokumentumok szerint. A nyomtatványok nem tartalmazzák az egyes eladások vagy vásárlások pontos értékét, csak értéksávokat adnak meg.
A közzétett eszközök többsége önkormányzati kötvény volt, amelyeket államok, megyék, iskolakörzetek és más, kormányzati szervekhez vagy köz- és magánszféra együttműködéséhez kötődő szervezetek bocsátottak ki.
A 26 legnagyobb tranzakciója – egyenként 1–5 millió dollár közötti értékben – főként önkormányzati kötvényekre vagy amerikai államkötvényekre irányult, bár kettő ezek közül vállalati kötvényvásárlás volt; a Weyerhaeuser (az egyik legnagyobb amerikai faipari vállalat) és a General Motors papírjaiból vásárolt be. Emellett
befektetett egy, magas hozamú kötvényindexet követő tőzsdén kereskedett alapba (ETF) is.
Trump diverzifikált portfóliót tart
Az elnök vállalati kötvényeket vásárolt
- az energia-,
- technológiai,
- egészségügyi és pénzügyi szolgáltatási szektorokból,
többek között olyan kibocsátóktól, mint
- a Constellation Energy,
- az Occidental Petroleum,
- a Broadcom,
- az Nvidia,
- a Meta Platforms,
- a Microsoft,
valamint a Wall Street-i bankok közül
- a Citigroup,
- a Goldman Sachs és a JPMorgan Chase,
- továbbá a Boeing.
Trump kötvényvásárlásainak összesített maximális értéke valamennyi eszközosztályt figyelembe véve mintegy 161 millió dollár.
