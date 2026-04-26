Magyar Péter szerdán Brüsszelben egyeztet az uniós források hazahozataláról
Magyar Péter szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Ezt a Tisza Párt elnöke vasárnap közölte Facebook-oldalán.
Nincs elvesztegetni való időnk
– írta a leendő miniszterelnök. Magyar Péter múlt hétvégén magas szintű tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság vezetőivel Magyarországon.
A politikus április 17-én azt mondta, már a kormányalakítás előtt igyekeznek feltérképezni, mik azok a feltételek, amelyekről az Országgyűlés záros határidőn belül törvényt tud alkotni az uniós források hazahozatala érdekében.
Az európai intézmények néhány változtatási kérése már teljesült, néhány nyitott kérdés maradt, mint például
- az antikorrupció,
- az igazságszolgáltatás függetlensége,
- a sajtószabadság,
- a „propaganda” tiltott állami támogatásának a megszüntetése,
- az egyetemek szabadságának visszaadása – sorolta a pártelnök.
Magyar Péter: nagyon szorosak a határidők
Magyar Péter hangsúlyozta, nagyon rövid az idő, augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási, lekötési határideje jár le. A Tisza Párt elnöke hétfőn azt mondta, elvárja, hogy május 15–20. között Brüsszelben alá tudjanak írni egy olyan politikai megállapodást, amelynek alapján augusztus 31-ig módosítják a szükséges jogszabályokat, hogy elutalhassák a Magyarországnak járó pénzeket.