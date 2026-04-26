Németországban olyan bőséges volt a burgonyatermés, hogy már elkezdték ingyen osztogatni

Sok alsó-szászországi gazdálkodó jelenleg nem tudja eladni a termését – túl sok a burgonya a piacon. Hendrik Staacke a Dahlenburg közelében található Lemgrabe-ból ezért más megoldáshoz folyamodik – számolt be róla az Origo.

Jelentős burgonyafelesleg van a piacon

A Tagesschau beszámolóra szerint a gazdának még mindig van 700 tonna tavalyi burgonyája, amit nem tud eladni. Ez a teljes termés körülbelül egyharmada. Elmondása szerint jelenleg alig vannak értékesítési lehetőségek: a biogázüzemek tele vannak, és a burgonya állati takarmányozásra szállítása gyakran nem éri meg a magas üzemanyagköltségek miatt.

Az Alsó-Szászországi Mezőgazdasági Kamara szerint jelenleg burgonyafelesleg van a piacon.

Ez nemcsak az árat csökkenti, hanem lehetővé teszi a kiskereskedők számára is, hogy válogathassanak a kínálatból. A gazdálkodók számára ez azt jelenti, hogy a termés egy része felhalmozódik a raktárakban. És minél tovább tárolják a burgonyát, annál jobban romlik a minősége.

A német gazdálkodó a burgonyáját egy csipszgyártónak szállította volna be, de a hosszú tárolási idő miatt a minőség romlott, és nem veszik át tőle. Hendrik Staacke ezért úgy döntött, hogy – miután fogyasztásra most is alkalmas – ezen a hétvégén ingyen elajándékozza a 700 tonnás készletét.

