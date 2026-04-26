gazda
Németország
burgonya
felesleg

Németországban olyan bőséges volt a burgonyatermés, hogy már elkezdték ingyen osztogatni

Németország egyes vidékein, jelentős túltermelés alakult ki burgonyából, akkora készletek halmozódtak fel, hogy egyre több gazdálkodó attól tart, a nyakukon marad a termés. Van, aki inkább ingyen odaadja a terményét annak, akinek szüksége van rá, amíg az még fogyasztható állapotban van.
2026.04.26, 15:23
Frissítve: 2026.04.26, 16:46

Sok alsó-szászországi gazdálkodó jelenleg nem tudja eladni a termését – túl sok a burgonya a piacon. Hendrik Staacke a Dahlenburg közelében található Lemgrabe-ból ezért más megoldáshoz folyamodik – számolt be róla az Origo.

Túl sok a burgonya a piacon Németországban / Fotó: Unsplash

Jelentős burgonyafelesleg van a piacon

A Tagesschau beszámolóra szerint a gazdának még mindig van 700 tonna tavalyi burgonyája, amit nem tud eladni. Ez a teljes termés körülbelül egyharmada. Elmondása szerint jelenleg alig vannak értékesítési lehetőségek: a biogázüzemek tele vannak, és a burgonya állati takarmányozásra szállítása gyakran nem éri meg a magas üzemanyagköltségek miatt.

Az Alsó-Szászországi Mezőgazdasági Kamara szerint jelenleg burgonyafelesleg van a piacon. 

Ez nemcsak az árat csökkenti, hanem lehetővé teszi a kiskereskedők számára is, hogy válogathassanak a kínálatból. A gazdálkodók számára ez azt jelenti, hogy a termés egy része felhalmozódik a raktárakban. És minél tovább tárolják a burgonyát, annál jobban romlik a minősége.

A német gazdálkodó a burgonyáját egy csipszgyártónak szállította volna be, de a hosszú tárolási idő miatt a minőség romlott, és nem veszik át tőle. Hendrik Staacke ezért úgy döntött, hogy – miután fogyasztásra most is alkalmas – ezen a hétvégén ingyen elajándékozza a 700 tonnás készletét. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
