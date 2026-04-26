Az időjárás átírja a budapesti strandnyitást – egyelőre nem mindenhol ismertek a jegyárak, de a drágulás garantált
A tavasz beköszöntével egyre többen várják a strandszezont, ám a fürdők nyitása már kevésbé kötődik a hagyományos május 1-jei dátumhoz. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) elárulta: a strandnyitást az időjárás és a várható vendégforgalom határozza meg.
Így alakul a strandnyitás a fővárosban, új szabadstrandokat is átadhatnak
„Mondhatni hagyományosan az iskolaév vége jelenti a nyár kezdetét a strandokon. Ez a fővárosban és országosan is jellemző” – közölte a BGYH a Világgazdaság megkeresésére.
A fővárosi cég azt is közölte, hogy a fürdőkben évek óta ütemezetten,
az időjárás alapján mérlegelve nyitják meg a strandmedencéket, strandokat – nagyjából április végétől június közepéig tartó időszakban.
„Ebben az évben is így tervezzük a nyáriasítást” – fogalmazott a cég.
Elsőként az egész évben működő fürdők szabadtéri részei válnak elérhetővé:
- a Paskál fürdőben április végén bontják le az úszómedence fölötti sátrat,
- a Palatinuson pedig már a hónap végén megnyílik a Margaréta-medence.
- Május közepétől további medencék, majd június közepéig a hullámmedencék és csúszdák is üzembe állnak,
- a nyári strandok – a Római és a Pünkösdfürdői – szintén ekkor nyitnak.
Az immár hagyományosnak mondott strandszezonnyitó eseményt idén június 20-án Csillaghegyen tartják meg.
A BGYH korábban a Világgazdaságnak azt is elárulta, hogy a fővárosi közgyűlés tavaly decemberi döntése után új lendületet kapott a budapesti Duna-partok hasznosítása: megvalósíthatósági tanulmány készül egy folyami uszoda létrehozásáról.
A fővárosi vállalat azt is megerősítette, hogy idén is tervezi a korábban átadott Római-parti Plázs, illetve az Árasztó-parton található szabadstrand üzemeltetését, ennek érdekében már elindult az engedélyezési folyamat.
Sőt, ha lehetőség lesz rá, idén új szabadstrandokat is kijelölhetnek.
Drágulnak a budapesti strandok, de maradnak a kedvezmények
A főváros tulajdonában lévő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. jelenleg hét gyógyfürdőt, illetve öt strandfürdőt üzemeltet. A budapesti fürdők közel négymillió vendéget vonzanak évente, amelyek a főváros legnagyobb bevételtermelői.
Lényegében inflációkövető áremeléssel nyitnak minden évben a fürdők. Idén január 7-től átlagosan 5–8 százalékkal emelkedtek a fővárosi fürdők jegyárai.
A nyári strandoknál is hasonló áremelés várható, az új díjszabás a szezonnyitástól lép életbe. Egyelőre még hivatalos árakat nem közöltek.
A Római strand esetében várhatóan
- a felnőtt belépő hétköznaponként 4000 forint, hétvégenként már 4500 forint körül alakulhat.
- A gyerek (3–14 éves korig), nyugdíjas, diák (nappali tagozatos) belépők hétköznaponként 3600 forintba kerülhetnek, hétvégenként pedig 3900 forint lehet.
Az árazásban olcsóbb Pünkösdfürdőnél
- a felnőttbelépő hétköznaponként körülbelül 3100 forint, hétvégenként 3300 forint lehet.
- A kedvezményes belépők hétköznaponként 2400 forintba, illetve hétvégenként 2600 forintba kerülhetnek.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fürdőkben 10–35 százalékos kedvezmények is elérhetőek, a négyfős családi jeggyel egy gyermek ingyen léphet be.
A hazai látogatók többféle kedvezményt is igénybe vehetnek: elérhetők például bérletek, családi jegyek, valamint gyermek-, diák- és nyugdíjaskedvezmények, emellett a Zsigmondy Klubkártya és a Budapest Spas bérletek is jelentős árengedményt kínálnak.
A bérlettel egy alkalomra számítva már 1000–1300 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni. Az alkalomszám növekedésével párhuzamosan egyre kedvezőbb a bérlet fajlagos ára, 50-88 százalék kedvezmény is elérhető.
A BGYH emlékeztetett, hogy Budapest Főváros Közgyűlése múlt évben hozott döntése alapján a kedvezményrendszer kifejezetten a budapestiek, illetve az itt tanuló diákoknak szóló elemekkel bővült.
Vitézy Dávid még főpolgármester-jelöltként meghirdetett 101 pontja között szerepelt, hogy
a budapesti fürdőket a jelenleginél jobban a helyieknek is elérhetővé teszi.
A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetőjének több javaslatát is elfogadta a közgyűlés: már digitálisan is kiváltható, hosszabbítható a Zsigmondy-kártya, a BudapestGO közösségi közlekedési bérlettel rendelkező, Budapesten élő vagy ott tanuló diákok 50 százalékos kedvezményt kapnak, illetve este 10-ig nyitva tart mindig valamelyik fürdő.
A múlt nyár óta igénybe vehető ötalkalmas reggeli bérlet, mely a fővárosiak részére 50 százalék kedvezményt jelent a fürdő nyitása utáni 2 órában, illetve 50 százalék kedvezménnyel kapható belépő a fürdő zárása előtti 2 órában is.