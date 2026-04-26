Az időjárás átírja a budapesti strandnyitást – egyelőre nem mindenhol ismertek a jegyárak, de a drágulás garantált

Ismét inflációkövető módon drágult a budapesti fürdőzés, de a kedvezményekkel még mindig lehet spórolni. A strandnyitást idén sem egy konkrét dátumhoz kötik.
Szirmák Erik
2026.04.26., 15:38

A tavasz beköszöntével egyre többen várják a strandszezont, ám a fürdők nyitása már kevésbé kötődik a hagyományos május 1-jei dátumhoz. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) elárulta: a strandnyitást az időjárás és a várható vendégforgalom határozza meg.

strandnyitás 20220618_strand_5233_MK_MP
Az időjárás átírja a budapesti strandnyitást / Fotó: Máté Krisztián

Így alakul a strandnyitás a fővárosban, új szabadstrandokat is átadhatnak

„Mondhatni hagyományosan az iskolaév vége jelenti a nyár kezdetét a strandokon. Ez a fővárosban és országosan is jellemző” – közölte a BGYH a Világgazdaság megkeresésére.  

A fővárosi cég azt is közölte, hogy a fürdőkben évek óta ütemezetten, 

az időjárás alapján mérlegelve nyitják meg a strandmedencéket, strandokat – nagyjából április végétől június közepéig tartó időszakban. 

„Ebben az évben is így tervezzük a nyáriasítást” – fogalmazott a cég.

Elsőként az egész évben működő fürdők szabadtéri részei válnak elérhetővé: 

  • a Paskál fürdőben április végén bontják le az úszómedence fölötti sátrat, 
  • a Palatinuson pedig már a hónap végén megnyílik a Margaréta-medence. 
  • Május közepétől további medencék, majd június közepéig a hullámmedencék és csúszdák is üzembe állnak,
  • a nyári strandok – a Római és a Pünkösdfürdői – szintén ekkor nyitnak. 

Az immár hagyományosnak mondott strandszezonnyitó eseményt idén június 20-án Csillaghegyen tartják meg.

A BGYH korábban a Világgazdaságnak azt is elárulta, hogy a fővárosi közgyűlés tavaly decemberi döntése után új lendületet kapott a budapesti Duna-partok hasznosítása: megvalósíthatósági tanulmány készül egy folyami uszoda létrehozásáról.

A fővárosi vállalat azt is megerősítette, hogy idén is tervezi a korábban átadott Római-parti Plázs, illetve az Árasztó-parton található szabadstrand üzemeltetését, ennek érdekében már elindult az engedélyezési folyamat. 

Sőt, ha lehetőség lesz rá, idén új szabadstrandokat is kijelölhetnek.

Drágulnak a budapesti strandok, de maradnak a kedvezmények

A főváros tulajdonában lévő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. jelenleg hét gyógyfürdőt, illetve öt strandfürdőt üzemeltet. A budapesti fürdők közel négymillió vendéget vonzanak évente, amelyek a főváros legnagyobb bevételtermelői.  

Lényegében inflációkövető áremeléssel nyitnak minden évben a fürdők. Idén január 7-től átlagosan 5–8 százalékkal emelkedtek a fővárosi fürdők jegyárai. 

A nyári strandoknál is hasonló áremelés várható, az új díjszabás a szezonnyitástól lép életbe. Egyelőre még hivatalos árakat nem közöltek.

A Római strand esetében várhatóan

  • a felnőtt belépő hétköznaponként 4000 forint, hétvégenként már 4500 forint körül alakulhat.
  • A gyerek (3–14 éves korig), nyugdíjas, diák (nappali tagozatos) belépők hétköznaponként 3600 forintba kerülhetnek, hétvégenként pedig 3900 forint lehet. 

Az árazásban olcsóbb Pünkösdfürdőnél

  • a felnőttbelépő hétköznaponként körülbelül 3100 forint, hétvégenként 3300 forint lehet.
  • A kedvezményes belépők hétköznaponként 2400 forintba, illetve hétvégenként 2600 forintba kerülhetnek.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fürdőkben 10–35 százalékos kedvezmények is elérhetőek, a négyfős családi jeggyel egy gyermek ingyen léphet be. 

A hazai látogatók többféle kedvezményt is igénybe vehetnek: elérhetők például bérletek, családi jegyek, valamint gyermek-, diák- és nyugdíjaskedvezmények, emellett a Zsigmondy Klubkártya és a Budapest Spas bérletek is jelentős árengedményt kínálnak.

A bérlettel egy alkalomra számítva már 1000–1300 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni. Az alkalomszám növekedésével párhuzamosan egyre kedvezőbb a bérlet fajlagos ára, 50-88 százalék kedvezmény is elérhető.

A BGYH emlékeztetett, hogy Budapest Főváros Közgyűlése múlt évben hozott döntése alapján a kedvezményrendszer kifejezetten a budapestiek, illetve az itt tanuló diákoknak szóló elemekkel bővült. 

Vitézy Dávid még főpolgármester-jelöltként meghirdetett 101 pontja között szerepelt, hogy 

a budapesti fürdőket a jelenleginél jobban a helyieknek is elérhetővé teszi. 

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetőjének több javaslatát is elfogadta a közgyűlés: már digitálisan is kiváltható, hosszabbítható a Zsigmondy-kártya, a BudapestGO közösségi közlekedési bérlettel rendelkező, Budapesten élő vagy ott tanuló diákok 50 százalékos kedvezményt kapnak, illetve este 10-ig nyitva tart mindig valamelyik fürdő.

A múlt nyár óta igénybe vehető ötalkalmas reggeli bérlet, mely a fővárosiak részére 50 százalék kedvezményt jelent a fürdő nyitása utáni 2 órában, illetve 50 százalék kedvezménnyel kapható belépő a fürdő zárása előtti 2 órában is. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
