Buckingham-palota: tárgyalnak III. Károly amerikai látogatásáról a washingtoni lövöldözés után

Tárgyalások folynak az Egyesült Államokkal a brit uralkodó amerikai látogatásának terveiről a washingtoni lövöldözés után – közölte vasárnap a Buckingham-palota.

Buckingham-palota: III. Károlyt az események minden részletéről tájékoztatják

III. Károly király és felesége, Kamilla hétfőn utazik négynapos állami látogatásra az Egyesült Államokba Donald Trump amerikai elnök meghívására. Az uralkodó londoni hivatalának szóvivője szerint azonban a fehér házi tudósítók Trump részvételével tartott szombat esti hagyományos éves díszvacsoráján történt incidens nyomán vasárnap „számos egyeztetés kezdődött” az amerikai és a brit illetékesek között arról, hogy a lövöldözés „milyen mértékben befolyásolhatja, illetve befolyásolja-e egyáltalán a látogatás műveleti tervezését”.

Az udvar szóvivője nem tért ki arra, hogy az incidens miatt szóba került-e a király utazásának lemondása, de hangsúlyozta, hogy III. Károlyt

az események minden részletéről folyamatosan tájékoztatják.

A nyilatkozat előzményeként egy 31 éves kaliforniai illetőségű férfi lőfegyverekkel és késekkel felfegyverkezve megpróbált behatolni a díszvacsora helyszínéül szolgáló szállodai bálterembe és eközben több lövést is leadott, megsebesítve az amerikai titkosszolgálat egyik tagját, akit azonban már kiengedtek a kórházból.

Az amerikai elnöknek nem esett bántódása, a fegyverest a helyszínen őrizetbe vették.

A BBC tudósítója szerint Washingtonban nem esett át komoly biztonsági ellenőrzésen

A rendezvény biztosításának szigorával kapcsolatban ugyanakkor egyre több kérdés merül fel. Gary O’Donoghue, a BBC brit közszolgálati médiatársaság washingtoni tudósítói stábjának vezetője, aki jelen volt a díszvacsorán, vasárnap elmondta:

semmiféle komolyabb biztonsági ellenőrzésen nem esett át, meghívóját valaki mintegy hat láb (180 centiméter) távolságból megnézte, és bár az öltözetének átvizsgálásához használt fémérzékelő jelzett, senki nem szólította fel arra, hogy ürítse ki zsebeit.

Példátlan feszültségek a két ország között

III. Károly és Kamilla hétfőn kezdődő amerikai látogatásának célja a hivatalos meghatározás szerint a két ország közötti történelmi kapcsolatok és a modern kori kétoldalú viszonyrendszer megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulója alkalmából.