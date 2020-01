Májusban az American Airlines is indít Budapest-Chicago járatot

2020 a felfedezés éve lehet a magyar utazók számára, hiszen idén nagyon sok új úti cél szerepel a Budapestről induló repülőjáratok kínálatában. A repjegy.hu összegezte a 2020-as kínálatot, amiben felbukkannak régóta várt, közvetlen járatok Dubrovnikba, de az új chicagói járatokról is olvashatunk és persze a közeli bécsi repülőtér kínálatának újdonságait is megemlítjük.

Ismét irány Chicago

Az idei év egyik sztár útvonala lehet az American Airlines által üzemeltetett Budapest-Chicago közvetlen járat. Az amerikai légitársaság május 4-től heti négy alkalommal fogja járatait üzemeltetni, egészen október 25-ig. A járatokat a társaság Boeing 787-es Dreamliner gépei fogják teljesíteni.

Chicago nem feltétlenül újdonság a Budapestről utazóknak, hiszen tavaly októberi megszűnéséig elérhető volt a LOT közvetlen járatával. Most viszont az American Airlines sikeres philadelphiai járata mellé szezonálisan bekerülő új chicagói járattal, megmarad Budapest közvetlen összeköttetése az amerikai Szeles Várossal.

Rákapcsolt a LOT

A lengyel légitársaság rögtön nyolc új közvetlen járatot jelentett be Budapestről. A magyarországi terjeszkedést előtérbe helyező társaság kínálatában megtalálhatóak lesznek klasszikus városlátogatós úti célok, mint például Prága és Stuttgart, de a tengerpartok szerelmeseinek sem kell aggódniuk, hiszen Dubrovnik és Várna is elérhető lesz a LOT közvetlen járataival.

Az Adria partján fekvő Dubrovnikba június 7-től indulnak majd a járatok, és szeptember 27-ig közlekednek majd, heti egyszer. Így a nyári csúcsszezonra könnyen tervezhetővé válik egy kényelmes horvátországi nyaralás, és ezúttal még az autó is otthon maradhat!

Ukrajna még közelebb kerül

A kelet-ukrajnai iparváros, Zaporizzja a Wizz Airnek köszönhetően válik elérhetővé március 29-től, közvetlen járattal, heti 2 alkalommal. Zaporizzja előreláthatólag a gazdasági kapcsolatok miatt lesz fontos, hisz a város nagyon jelentős iparral rendelkezik. A magyar hátterű légitársaság további két ukrán úti célra, Harkovba és Ukrajna kulturális központjába, Lvivbe indít járatokat szintén heti két alkalommal, március 30-tól és március 29-től. A légitársaság Brüsszelbe járatsűrítést jelentett be, így június 1-től naponta indulnak gépei a belga fővárosba. A Wizz Air mellett, a Ryanair is Ukrajnát célozta meg 2020-ban: két új, közvetlen járatuk január 16-tól és március 29-től indul Harkovba és Lvivbe.

Változatos úti célok Bécsből, szezonális járat Bostonba

A lap statisztikái szerint egyre nagyobb az érdeklődés a Bécsből induló járatok iránt. Szakértő javaslataikból kiderül, hogy utazástervezéskor érdemes a bécsi repülőteret is számba venni. Főleg, hogy a hagyományos légitársaságok mellett a Wizz Air és a – Ryanair tulajdonában lévő – Laudamotion is egyre nagyobb kapacitással van jelen a szomszédos osztrák piacon.

A Laudamotion nem kevesebb mint 17 új úti célt jelentett be Bécsből. Az extrém olcsóságáról híres fapados légitársaság olyan különleges úti célokra kínál közvetlen járatokat, mint Santander, Helsinki, Málta vagy éppen Tallinn. Az Olaszországba vágyó utazóknak is ideális lehet a bécsi reptérről való indulás, hiszen a Milánó-Malpensa repülőtérre tervezett új járat mellett, olyan mediterrán olasz városok is sűrű járatszámmal lesznek elérhetőek, mint Palermo, Alghero, Catania vagy éppen Lamezia Terme.

A Wizz Air is tovább bővíti útvonalhálózatát Bécsből: közvetlen járatokat indítanak hetente kétszer Zaporrizjába, Castellónba és Jerevánba, míg a London Luton repülőtérre a hét bármely napján utazhatunk.

Az Austrian Airlines is tartogat újdonságokat 2020-ra. A légitársaság március 29-től heti négy alkalommal, majd áprilistól kezdve heti hat alkalommal fogja elindítani közvetlen Bécs-Boston járatát, ami ideális választás lehet az USA keleti-partjára vágyó utazók számára. Az új útvonalat a légitársaság Boeing 767-300ER típusú gépei fogják megtenni.