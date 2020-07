Megváltozott munkaképességűek készítik az új hazai prémium csokoládét

Július 7-én nyitotta meg kapuit a szekszárdi Kék Madár Alapítvány munkatársai által megálmodott BeSweet Csokoládémanufaktúra. A kezdeményezés több szempontból is innovatív, hiszen egyszerre teremt munkahelyet a tolnai régió megváltozott munkaképességű dolgozóinak, közelebb hozza egymáshoz az embereket, és kulináris élményekkel lepi meg a látogatókat.

„Egy falat jóakarat” – Ez a BeSweet Csokoládémanufaktúra mottója, ami nem véletlen, hisz minden itt megvásárolt termékkel több szinten tesznek jót a fogyasztók. Lokális szinten ugyanis a fogyatékkal élő munkavállalók munkaerőpiaci szerepét támogatják, míg globális szinten – az etikus kereskedelem jegyében – azoknak a fejlődő országoknak a kistermelőit és kereskedőit, ahonnan az üzemben előállított csokoládé alapanyagául szolgáló kakaóbab származik.

A Kék Madár Alapítvány 1997-ben alakult, missziójuk pedig, hogy a legszélesebb körben segítsék a hátrányos helyzetű embereket. Azonban az ő alapvető jólétüknek és társadalomba való reintegrációjuknak az egyik legfontosabb feltétele, hogy munkát vállalhassanak. E filozófia mentén jött létre 2007-ben az Ízlelő nevű családbarát étterem, amely az első olyan vendéglő Magyarországon, ahol a vezetőségen kívül kizárólag fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű, illetve tanulásban akadályozott embereket foglalkoztatnak.

Az első nagy lépcsőfok után most egy újabb, a szó minden értelmében „édes álom” válhatott valóra két, társadalmi célú vállalkozások létrejöttét és fejlesztését támogató pályázat segítségével.

„Sokaknak jelent új esélyt, hogy lehetőséget kaptunk a csokiüzem megvalósításához, hisz ennek köszönhetően még több hátrányos helyzetű embernek, jelenleg újabb 18 főnek biztosíthatunk további munkalehetőséget. A csokimanufaktúra látogatóközpont is egyben, így aki eljön hozzánk, szemügyre veheti, hogy a fogyatékkal élő kollégáink milyen odaadással és precizitással készítik a finomságokat. Mindemellett pedig megteremthettük saját márkánkat is, ami a BeSweet nevet kapta.” – mesélte Mészáros Andrea, a Kék Madár Alapítvány ügyvezetője.

Az alapítvány értékrendjének és a XXI. század igényeinek megfelelően a csokiüzem és látogatóközpont teljes területe akadálymentesített, emellett a központba érkező gyermekeket játszósarok, valamint az udvaron kialakított játszótér fogadja. A látogatók a büfében vásárolhatnak valamennyi termékből, nyáron pedig a kerthelyiségben fogyaszthatják el a finom falatokat és a frissítő italokat.

A BeSweet édességek – ahogy embertársaink is – igazán sokszínűek.

A termékfejlesztő szakemberek a tej-, a fehér-, és az étcsokoládét egyaránt különleges harmóniákkal bolondították meg. Így a teljesség igénye nélkül megtalálhatók többek olyan ízkombinációk, mint az eper-bazsalikom, a citrom-mák, a sárgabarack-dió, vagy épp az áfonya-lime.

„Hiszek abban, hogy merjünk nagyot álmodni, hiszen kitartással, kemény munkával, és összefogással sokkal többre képesek az emberek, mint ahogy elsőre gondolnák. Szeretnénk, hogy a BeSweet – és természetesen a mögötte álló filozófia – minél szélesebb körben ismertté váljon. Ennek érdekében már idén nyáron fellelhető az ország számos szuverénboltjában a csokoládé speciális balatoni és budapesti kiadása. Ezeknek a csokiknak a dobozán Buda, Pest, és Tihany nevezetességei találhatók, melyeket fiatal grafikusok terveztek művészi igényességgel.” – tette hozzá Andrea.

Természetesen azok számára is biztosított alternatíva a termék megkóstolására, akik idén egyelőre nem terveznek kirándulást. A manufaktúra hamarosan induló webáruházából néhány kattintással – akár online fizetéssel is – megrendelhetők majd a különleges ízvilágú prémium csokoládék. Ráadásul a webshopban lehetőség lesz arra is, hogy az egyes termékekhez kiválasszuk a Bősz Adrián borszakértő által ajánlott szekszárdi borokat is. Mivel a csokoládé és a bor párosítása a legizgalmasabb gasztronómiai élmények közé sorolható, egy ilyen csomaggal igazi kulináris élményt ajándékozhatunk szeretteinknek, ismerőseinknek.

Kiemelt kép: BeSweet/Kék Madár Alapítvány