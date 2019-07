Milliárdokért bővített a HELL Szikszón

Új töltősort adtak át az energiaitalokat gyártó, magyar érdekeltségű Hell Energy szikszói gyárában, a 2,1 milliárd forintos kapacitás-bővítő beruházást Varga Mihály pénzügyminiszter avatta fel pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település határában lévő üzem-komplexumban.

A kormány arra törekszik, hogy a munkát terhelő adók csökkentése, a szakképzés fejlesztése és a javuló befektetési környezet révén tovább erősítse a Magyarországon működő vállalkozásokat – jelentette ki a Pénzügyminisztérium közleménye szerint Varga Mihály tárcavezető a HELL Energy Magyarország Kft. új gyártósorának átadó ünnepségén. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a kabinet az adócsökkentés kormánya kíván maradni a jövőben is, ezért továbbra folytatja az adóterhek mérséklését és az adórendszer egyszerűsítését.

A tárcavezető a Gazdaságvédelmi Akcióterv pontjait ismertetve elmondta: idén július elsejétől a szociális hozzájárulási adó két százalékponttal csökkent, amely egyszerre segíti a vállalkozások fejlődését és a munkahelyteremtést. Jövőre egy százalékponttal mérséklődik kisvállalati adó is, emellett több intézkedés segíti a vállalkozásokat a kedvező hitelekhez való hozzáférésben és a fejlesztések megvalósításában, ahogyan az adórendszer is tovább egyszerűsödik – olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében.

A miniszter kitért arra is, hogy bár a világgazdaságban a lassulás jelei mutatkoznak, a magyar gazdaság egyre jobban teljesít, az idei év első negyedévében 5,3 százalékkal erősödött, amely az Európai Unió egyik legmagasabb növekedése. Mint mondta: a beruházások kétszámjegyű emelkedése, a keresetek és a fogyasztás növekedése is a tartós bővülést vetítik előre. Varga Mihály kiemelte: a magyar gazdaság teljesítményéhez az észak-magyarországi régió is hozzájárult, Borsod-Abaúj Zemplén megye 2010 óta öt helyet lépett előre a megyék fejlettségi rangsorában, ezzel párhuzamosan mintegy 50 ezerrel emelkedett a munkában állók száma is, akiknek a kétharmada a versenyszektorban helyezkedett el.

Varga Mihály a HELL Energy beruházásáról szólva elmondta: a cég több mint 2 milliárd forintos fejlesztéséhez a kormány 1 milliárd forinttal járult hozzá. A fejlesztés 50 százalékkal emeli a gyár kapacitását a dobozos termékek előállításában, ez a többlet teljes egészében exportra kerül, tovább erősítve a vállalat külpiaci jelenlétét.