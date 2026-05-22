A Mol-robbanàs helyszínén: riadalom, mentőhelikopterek, információhiány

„Robbanás történt délelőtt a MOL Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi üzemében. A robbanásnak halott áldozata és több súlyos sérültje is van. Részvétemet fejeztem ki Tiszaújváros polgármesterének, egyben felajánlottam Miskolc segítségét!” – írta a közösségi oldalán Miskolc polgármestere.

A helyiek tartanak a mérgező anyagok levegőbe jutásától a tiszaújvárosi MOL üzem környezetében / Fotó: AFP

A mentők nagy erőkkel dolgoztak a MOL üzemnél

A helyszínről mentőhelikopter szállította kórházba a sérülteket. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter úgy számolt be róla: A mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő. A sérülteket Debrecenben és Miskolcon látják el, a Honvédkórház készenlétben áll.

Kapitány István és Hernádi Zsolt sajtótájékoztatót tartott a tiszaújvárosi balesetről péntek délután. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. A hatóságok kivizsgálják az esetet – ígérte Kapitány István és hozzátette, hogy ennek eredményeiről részletesen tájékoztatni fogják a nyilvánosságot annak érdekében, hogy „közösen tudjunk tanulni” a balesetből

a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében.

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a Mol saját vizsgálatot is folytat, aminek célja, hogy következtetéseket vonjanak le az esetből.

„A detonáció hatalmas volt” – tette hozzá Hernádi, aki szerint az üzemanyag-ellátást nem érinti az üzem egyik csővezetékének felrobbanása. Ez üzemi baleset volt, semmilyen külső beavatkozásról nincs információ, mondta az olajvállalat vezetője. A szükséges intézkedéseket a baleset után 3 percen belül megkezdték, mindenben a protokoll szerint jártak el, mondta. Anyagi kárt a termelés kiesése nem fog okozni a MOL vezérigazgatója szerint, csak a rongálódás miatt kell számolni károkkal.

Korábban a sajtóban felreppent hírek nem bizonyultak igaznak amelyek több halálos áldozatról szóltak, amiért egy halálos áldozata és 9 sérültje van a tragédiának.

Újraindítás után történt a baleset

Az üzem operatív személyzete körülbelül húsz fő, beleértve azokat is, akik távolabb álltak a baleset pontos helyétől, vagy robbanásbiztos helyiségben tartózkodtak, nyilatkozta a sajtótájékoztatón Hernádi.

Az üzem érintett részlegén az újraindításkor történt a robbanás.

A munka szintén a protokoll szerint zajlott, egyelőre nem tudják, mi okozta a balesetet. Hernádi azt mondta, 2022-ben volt legutóbb karbantartás a részlegen, és mindig rendszeresen ellenőrizték a berendezéseket. „Mindent megteszünk azért, hogy ne történjen többet hasonló” – mondta a vezérigazgató.