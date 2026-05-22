A késési biztosítás sorsáról beszélt a MÁV első embere – erre számíthatnak nyáron az utasok
Tizenkét év után idén újra Budapest a házigazdája a V4 Rail CEO Summitnak, vagyis a visegrádi országok vasúttársasági vezetőinek csúcstalálkozójának. A rendezvény egyúttal a V4 soros elnökség vasútszakmai záróeseménye is, az elnökséget ekkor adja át Magyarország Szlovákiának. Az esemény előtt a Világgazdaságnak is lehetősége nyílt kérdezni Hegyi Zsolttól, a MÁV Zrt. vezérigazgatójától.
Említette, hogy a V4 Rail CEO Summit egy nemzetközi együttműködés, amit szeretnének rendszeresíteni a jövőben. Szintén elhangzott, hogy mind a négy V4-es ország keresi a lehetőséget, hogy vasúton eljusson az Adriára. Gondolkodnak-e abba, hogy bővítik ezt a nemzetközi tanácskozást, mondjuk a horvát vagy esetleg az osztrák vasúttal?
Az Adriai-tenger kérdésben ezt feltétlenül szükséges. Azt gondolom, hogy ennek az első lépése az, hogy azokból az országokból, ahonnan az emberek egyébként szívesen utaznak az Adriára – Magyarországról tudjuk, hogy nagyon szívesen utaznak, de Szlovákiában és Csehországban is így van –, tudunk-e egyáltalán lehetőséget teremteni arra, hogy ez versenyképes menetidővel és jó színvonalú szolgáltatással megvalósulhasson.
Ez az első kérdés, és persze ennek a gyakorlati megvalósításából a horvátokat nem lehet kihagyni, hiszen Horvátország helyezkedik el az Adriai-tenger partján.
Azt, hogy a szomszédos országokkal erősíteni kell az együttműködést a közlekedés terén, az új a kormány is többször kiemelte a kommunikációjában. Volt-e esetleg egyeztetés vagy párbeszéd a MÁV és a kormány között az vasúttársaságok mostani találkozója előtt?
Természetesen meghívtuk a miniszter urat. Ő nem tudott jelen lenni más elfoglaltsága miatt, de természetesen maximálisan támogatja azt, hogy ne csak kormányzati szinten, hanem vasútvállalati szinten is minél aktívabb legyen az együttműködés, és folyamatos legyen a koordináció.
Ugye az előző kormánynak, az előző miniszternek volt a sajtóban is sokat emlegetett tíz vállalása. Ezek között az egyik sarkalatos pont, és az utasokat is érintő kérdés a késési biztosítás. Mi lesz ennek az intézkedésnek a sorsa az új rendszerben?
Már készülünk a nyári szezonra. És azokban az intézkedésekben, amik a szolgáltatást érintik, egyelőre nincsen döntés semmiféle változásról.
Én személy szerint a késési biztosítást egy fontos dolognak tartom. Nem elsősorban anyagi vonzatában, hanem amiatt, hogy legyen egy nyilvánvaló felelősségvállalás, egy transzparens rendszer arra vonatkozóan, hogy a késés nem jó dolog, azt a vasútvállalat részéről sem tudjuk elfogadni. Egyfajta kompenzációt, egyfajta felelősségvállalást jelent a vasút részéről, hogy anyagi értelemben is próbálja kárpótolni azt, aki 20 percet meghaladó késéseket szenvedett.
De a cél persze az, hogy ne legyenek késések, nem pedig az, hogy legyen késési biztosítás. Tehát azt gondolom, hogy a késési biztosítás legjobb jövőképe az, hogy ha nincsenek késések, mert akkor ez a kérdés fel sem merül.