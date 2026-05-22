Mol-robbanás: ezért láttak hatalmas fáklyaszerű tüzet Tiszaújvárosban, Hernádi Zsolt elmagyarázta

Üzemi baleset történt, semmi nem utal külső okra a Mol tiszaújvárosi egységében ma reggel történt robbanás kapcsán. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Hernádi Zsolt, a csoport elnök-vezérigazgatója ismertette az egy halálos és több súlyos balesetet okozó robbanás addig megismert részleteit. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az eset alapos kivizsgálását ígérte.

A robbanás egy ember halálát követelte, többek megsérültek és hatalmas anyagi kár keletkezett / Fotó: Tiszaújvárosi krónika / Facebook

Mint Hernádi Zsolt felsorolta,

egy súlyos, intubált sérültet helikopterrel vittek kórházba,

ahogyan egy súlyos, nem intubáltat is,

kettőt metőautóval,

további ötöt a helyszínen láttak el.

„Egy kollégánk meghalt, másik kilenc kollégánk pedig kórházba került. Ezen az eseten nem lehet, és nem is akarunk túllépni. A legfontosabb az volt, hogy kimentsük az embereket a tűz közeléből, a sérültek ellátása három percen belül megkezdődött. A vészleállítást is azonnal megkezdték az üzemben, ami gyakorlatilag leállt” – mondta Hernádi Zsolt.

A kórházi kapacitások megfelelőek

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a sérültek ellátása folyamatos, a kórházi kapacitások maradéktalanul elegendőek. A sérülteket a debreceni és a miskolci kórházakban ápolják, de a budapesti Honvéd kórház is teljes készenlétben áll.

A robbanás miatt a lakosság nincs és nem is volt veszélyben

A tüzet már délelőtt eloltották. Az oltást a társaság saját tűzoltói kezdték meg, majd csatlakoztak hozzájuk a helyi tűzoltók és a katasztrófavédelem munkatársai. A tűz egy használaton kívüli, üzemidő-hosszabbításon éppen átesett létesítményen történt. A felrobbant vezetékszakaszban szénhidrogén volt. A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a lakosságot közvetlen veszély nem fenyegette, nem került nagy mennyiségű káros anyag a levegőbe.

Biztonsági okból a fel nem robbant szénhidrogént elfáklyázták.

Hernádi Zsolt a Mol csoport nevében őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak, ahogyan Kapitány István energiaügyi miniszter is. Kapitány István jelezte, hogy már senki nincs életveszélyben. Az ügy alapos kivizsgálását ígérte és jelezte, hogy annak eredményéről tájékoztatni fogják a a lakosságot. Azt mondta, hogy a baleset nem hat az ország üzemanyag-ellátására, az üzemet pedig fokozatosan, rendezetten lehet újra munkába visszaállítani eredeti állapotába. Az eset gazdasági következményeit a Világgazdaság elemezte.

Mol: dollárszázmilliókra rúghat a kár, a biztosítás segíthet – kimondták az elemzők, mi lesz a részvénnyel a tiszaújvárosi robbanás után

Az Erste elemzői gyorsbecslést adtak a tiszaújvárosi üzemben történt pénteki robbanás várható anyagi és tőkepiaci következményeiről. A Mol vegyipari termelése valószínűleg nem áll le teljesen, bár számottevően csökkenhet.

A tiszaújvárosi petrolkémiai komplexum éves kapacitása

660 000 tonna etilén,

765 000 tonna polimer,

130 000 tonna butadién

és 200 000 tonna poliolefin.

A komplexum alapanyaga – a nafta és a gázolaj – a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítóiból származik.