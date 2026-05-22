Megszólalt a Mol a robbanás után: nem érte fenyegetés az üzemanyag-ellátás biztonságát – azonnal vizsgálat indult

Megdöbbentő dolgot közölt Zelenszkij fő vetélytársa: ezt a háborút sehogy nem lehetett elkerülni

Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők volt főparancsnoka és Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete véleménycikkben figyelmeztette Európát, hogy ideje feladni a nemzetközi jog nyújtotta védelembe vetett illúziókat. A diplomata szerint az 1945 után kialakított világrend mára teljesen összeomlott. Zaluzsnij üzent azoknak a nyugati döntéshozóknak is, akik továbbra is látszatmegoldásokban gondolkodnak.
2026.05.22, 15:20
Frissítve: 2026.05.22, 15:34

Az NV hírportálon megjelent véleménycikkben – melyet az Interfax hírügynökség és a KárpátHír is szemlézett – Valerij Zaluzsnij hosszasan elmélkedett arról, hogy a régi világrend összeomlott, a nemzetközi intézmények pedig már nem képesek garantálni a békét és a biztonságot. Szerinte Ukrajna háborús tapasztalata megmutatta, hogy nincsenek elfogadható „szürke zónák”, mert ezek csak újabb háborúhoz vezetnek. A gyakran Volodimir Zelenszkij elnök lehetséges leváltójaként emlegetett Zaluzsnij szavaiból felmentést olvashatnak ki azok az európai politikusok, akik nem tettek meg mindent a véres konfliktus megelőzéséért.

Összeomlott a világrend, Valerij Zaluzsnij volt főparancsnok szerint a társadalomnak fel kell készülnie / Fotó: GTS Productions

Zaluzsnij külön figyelmeztetett

Zaluzsnij szerint egy háborúban két alapvető tényező határozza meg egy ország sikerét. 

  • Az egyik a társadalom ellenálló képessége,
  •  a másik pedig a gazdaság stabilitása és folyamatos megújulási képessége 

közölte az ukrán fegyveres erők volt főparancsnokának szavait a Magyar Nemzet.

A modern háború sajátosságai

Zaluzsnij szerint az ukrajnai háború megmutatta, hogy a régi nemzetközi intézmények és biztonsági rendszerek már nem képesek kezelni a modern technológiai kihívásokat. A volt főparancsnok szerint a nyugati országoknak fel kell hagyniuk a félmegoldások keresésével. Mint fogalmazott: 

Ukrajna tapasztalata megmutatja: ha belemész egy pufferzóna létrehozásába, várhatod a háborút, az már úton van feléd.

A diplomata úgy látja, Európának sürgősen át kell alakítania katonai stratégiáját. Szerinte a kontinens csak akkor tudja megőrizni a biztonságát, ha beépíti az ukrajnai háború tapasztalatait a nyugati védelmi rendszerekbe, és szakít a megalkuvó politikával. Valerij Zaluzsnij arról ír az „Ukrajna tapasztalatai Európa jövőbeli biztonsága érdekében: illúziók és rideg valóság” című cikkében, hogy 

a nemzetközi jog és a nemzetközi intézmények kudarcot vallottak, és már nem képesek garantálni a békét és a biztonságot. 

Szerinte azok a próbálkozások sem vezettek eredményre, amelyek az ukrajnai háborút nagyhatalmi vezetők közötti alkuként próbálták kezelni, ahol Ukrajna területe, biztonsági garanciái, sőt még természeti erőforrásai is alku tárgyává váltak. Úgy fogalmazott: mindez ismét bebizonyította, hogy a világ már más szabályok szerint működik.

A technológia fejlődése

Valerij Zaluzsnij arra is kitért, hogy a háború továbbra is hibrid jellegű: a harcok nemcsak a frontvonalon, hanem az ország belsejében is zajlanak, katonai és információs eszközökkel egyaránt. Rámutat, hogy

a modern hadviselésben a rendkívül drága precíziós fegyvereket egyre inkább olcsóbb, tömeggyártott fegyverek váltják fel.

A drónok ma már nem egyszerű távirányítású eszközök, hanem mesterséges intelligenciával működő rendszerek, amelyek önállóan képesek tájékozódni, alkalmazkodni, célpontot felismerni és akár döntést hozni a megsemmisítésről is. Szerinte ez alapjaiban változtatja meg a hadviselést.

