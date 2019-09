Üzletnek is jó a hajózás

Jó évet zártak a balatoni vitorlástársaságok, az iskolák és a hajót bérbe adó cégek is. A hajók nem drágultak az idén számottevően, de a vevők többet költenek extrákra.

Továbbra is az elit sportja a vitorlázás, de egyre szélesebb réteg számára érhető el, hiszen már pár százezer forintból is el lehet kezdeni. Az idei magyarországi versenyeken több mint kilencezer vitorlás indult, a nevezések száma pedig meghaladta a 26 ezret – mondta a Világgazdaságnak Szépvölgyi István, a Magyar Vitorlás Akadémia turisztikai szakértője.

Nagyon pörög a hajóbérlés is, a nyáron folyamatosan vízen voltak a naponta 80-90 ezer forintért bérelhető hajók. A Balaton környékén csaknem harminc bérbeadó működik, közülük nagyjából tíz számít nagyobb szereplőnek, de minden évben megjelenik egy-két új kisvállalkozás is. Még szeptember első heteiben is sok bérhajó volt a vízen, vitorlázás szempontjából továbbra is Balatonfüred, Balatonlelle, Siófok és Balatonföldvár a kiemelt kiindulópont.

A nyár elején számos iskolás csoport, csaknem háromezer gyermek látogathatta meg az auditált vitorlásiskolákat, ki is próbálhatták a sportágat. Júniusban már nem volt hely a vitorlástáborok turnusaira. A vitorlázás a legtöbb embernek nem sport, hanem szabadidős elfoglaltság, így a vitorlástanfolyamok és a vizsgaidőpontjaik is szinte mindig megtelnek. Bár összességében jó szezont zártak a balatoni vitorlásiskolák, az utószezon csak most kezdődik.

A teljes cikket a Világgazdaság csütörtöki számában olvashatják