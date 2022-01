A magunk mögött hagyott év kiemelkedő sikereket, rengeteg rekordot és váratlan előrelépést hozott a szektor szereplőinek, akik 2022-t már jóval vérmesebb reményekkel kezdhetik meg. A folytatásban ennek megfelelően a legfontosabb idei várakozásokat vesszük szemügyre.

Kétség nélkül kijelenthető, hogy a digitális transzformáció folytatódni fog,

hiszen a pandémia bebizonyította, hogy a lakosság nemcsak akkor tudja hatékonyan használni az azzal járó lehetőségeket, ha kénytelen, hanem számos területen tartós adaptáció történt. A fejlődő országok lakosságának pénzügyi innovációba való bevonásával ez a trend csak erősödni fog. A fintechek előretörése a lehetőségek (további digitalizáció, ügyfélbarát szolgáltatások, gyorsaság és kényelem) mellett számos megoldandó feladatot tartogat majd az agilis szereplőknek. A sokat emlegetett kiberbiztonság és compliance biztosan ilyen területek lesznek, hiszen 2021-ben is számos hírt olvashattunk például a pénzmosás elleni védekezésben lemaradó fintechekről, elég csak a brit Monzóra vagy a német N26-ra gondolni. Vízválasztó lehet a jövőre nézve, hogy ezek a vállalatok képesek-e maguk mögött hagyni ezeket a nehézségeket, ellenkező esetben a befektetők sem lesznek örökké elnézők.

A kriptovaluták mainstreambe való bekerülése is számos új jelenséget hozott az elmúlt években,

2021-ben a kriptovaluta-befektetések általánossá válása mellett ilyen volt az NFT- (nem helyettesíthető token) mánia létrejötte, vagy a metaverzum körüli mozgolódás a világ legnagyobb technológiai cégeinek részéről. Mindhárom tendencia erősödni fog szerintünk, hiszen a kriptovaluták iránti nyitottságot a lakossági és intézményi oldal szereplői is új szintre emelték 2021-ben, innen pedig már nem létezik könnyű visszaút. A digitalizált művészeti alkotásként aposztrofált NFT-kben is van még potenciál, jelenleg a piac tisztulása zajlik a nem becsületes résztvevők fokozatos kiszorulásával. A metaverzum minden veszélyével együtt tömegeket foglalkoztat manapság, és drasztikus hatással lehet a jövő fogyasztói társadalmára, vagyis nem lehet majd figyelmen kívül hagyni a továbbiakban.

A fogyasztói attitűdök gyors változása a bankokat is elkezdte lépésekre sarkallni, erre 2021-ben is bőven volt már példa, de még rengeteg a teendő.

Két olyan trend, amire biztosan számítunk az idén, az a bankok open banking iránti attitűdjének konszolidálódása, valamint a zöld pénzügyi termékek széles körű bevezetése. Előbbi a bankszektoron belüli verseny élénkítésével, utóbbi a fenntartható életmód könnyítésével teremthet értéket az ügyfeleknek. Az open banking megkérdőjelezi a status quót, emiatt a legtöbb pénzintézet kifejezetten passzívan állt a kezdeményezéshez, de az erőteljesebb szabályozói fellépés és fogyasztói nyomás hatására ez könnyen megváltozhat. A fenntarthatóság terén is most kezd körvonalazódni a bankoknak, hogy ez a téma ügyfeleik többségének nagyon fontos, így a termékfejlesztés hamarosan reflektálni is fog az eddig kielégítetlenül maradt igényre.

Ami pedig a fintecheket illeti, tőlük további újdonságokat várunk, a neobankok körében például izgalmas fejleményként tekintünk a hitelezési termékek megjelenésére.

Eddig a hitelezés volt az egyik olyan terület, ahol nem tudták felvenni a versenyt az inkumbensekkel, ez azonban nem lesz mindig így. Elég csak a hazai piacon immár bankként jelen lévő Revolutra gondolni, amely hamarosan hiteltermékekkel szolgálhatja ki több mint félmillió magyar kliensét. Végül 2022-re a crowdfunding kampányok gyakoribbá válását is valószínűsítjük, ami egy kiváló eszköz a fintecheknek arra, hogy friss tőkéhez jussanak, növeljék láthatóságukat és hitelességüket, valamint szorosabbra fűzzék viszonyukat az ügyfelekkel. Az EU-ban ráadásul a szabályozói attitűd is változóban van, ami tovább növelheti a területen mutatkozó aktivitást.

